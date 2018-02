“Dillo in sintesi”: successo per l'incontro con Dorfles e per la tavola rotonda sul rapporto tra trasmissioni e brevità

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 25 febbraio 2018, 11:28

Dal Metropolitan di New York al cinema solo martedì 27 febbraio alle 19.45 "La Bohème" di Puccini. A Lucca lo spettacolo sarà trasmesso in esclusiva al Cinema Centrale e al Cinema Centrale di Viareggio

sabato, 24 febbraio 2018, 17:06

Surreale, ironico, intelligente e.. sintetico. A Gene Gnocchi è affidata la chiusura di Dillo in sintesi, il festival delle brevità intelligenti in corso in questi giorni a Lucca. Il comico fidentino domani alle 17 sarà nella chiesa di San Francesco

sabato, 24 febbraio 2018, 11:33

Marco Cappato presenta il libro: “Credere, Disobbedire, Combattere” martedì 27 febbraio, alle 16.00, alla Libreria Lucca libri – Caffè letterario, Interverranno i candidati di +Europa: Mina Welby, Marco Perduca, Massimo Bulckaen

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:15

Il centenario della disfatta di Caporetto nella prima guerra mondiale è stato l'oggetto della conversazione che lo storico Professor Umberto Sereni ha tenuto ai Soci del Rotary Club di Lucca, nella serata de i giovedì 22 febbraio scorso, dedicata alla ricorrenza dei cento anni di quella battaglia

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:02

Sabato 24 febbraio Alan Friedman è ospite degli "Incontri con le eccellenze" alle 17,30, nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca) in un incontro ad ingresso libero

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:26

Il lungo viaggio di Aci Lucca nelle scuole del comune di Lucca prosegue. “Stop…S’impara!”, il progetto che porta l’educazione stradale in classe promosso dall’Automobile Club insieme all’amministrazione Tambellini e alla Polizia Municipale, è approdato nei giorni scorsi a Ponte a Moriano, alla scuola media “M. Buonarroti”