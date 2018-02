Cultura e spettacolo



Doppio concerto a Villa Bottini

giovedì, 15 febbraio 2018, 10:45

Due concerti si terranno sabato 17 e domenica 18 a Villa Bottini alle 21 nell'ambito della manifestazione "Tram in Villa con Camelie" inserito nella XXIX Mostra d'arte delle Antiche Camelie della Lucchesia.



Il primo, il 17 febbraio, alle 21.00, sarà un omaggio a Fabio Neri “Gruppo Maderna”.

Olivier Messiaen – Quatuor pour la fin du temps

Louange à l'immortalité de Jesus

Alberto Bologni Violino Fabrizio Giovannelli Pianoforte

Gaetano Giani Luporini - Mantram

Pianoforte Fabrizio Giovannelli

Edgar Meyer - Canone

Contrabbasso Paolo Tommasi Violoncello Carlo Benvenuti

Franco Donatoni - Nidi

Ottavino Riccardo Lippi

Bruno Maderna - Dialodia

Flauto Alessio Bacci Riccardo Lippi

Maurice Ravel - Kaddish

Contrabbasso Paolo Tommasi Pianoforte Fabrizio Giovannelli

Kazuo Fukushima - Requiem

Flauto Riccardo Lippi

Olivier Messiaen – Quatuor pour la fin du temps

Louange à l'eternité de Jesus

Violoncello Carlo Benvenuti Pianoforte Fabrizio Giovannelli

Salvatore Sciarrino – Let me die before I wake

Clarinetto Remo Pieri

Gaetano Giani Luporini

“Da capo” Nn. 295 – 315

Violoncello Carlo Benvenuti Contrabbasso Paolo Tommasi

Bruno Maderna Serenata per un satellite

“Gruppo Maderna”

Il secondo "Tram in Villa con Camelie" a cura deòl Il Tram Dalle Mille Finestre, un concerto che si terrà domenica 18 febbraio alle 21.





Puccini e la sua Lucca ovvero: della cacca senza pecca

Cacca di Lucca è sempre senza pecca,

anche se fatta in fretta da baldracca,

sia nera gialla o rossa come lacca,

cacca di Lucca è sempre senza pecca.

Sia secca, o a uliva cucca, o a fil di rocca,

o fatta a neccio come fa la mucca,

il suo profumo mai ci stucca:

cacca di Lucca è proprio senza pecca!





Giacomo Puccini ( Augurio per il nuovo 1899 agli amici di Lucca)

Arianna Rondina – Soprano

Francesco Saviozzi – Pianoforte

Giacomo Puccini 1858-1924

Da le Arie da camera

“Sole e Amore”, “L'uccellin”

Dal Gianni Schicchi “O mio babbino caro”

Da Turandot “Tu che di gel sei cinta”

Da Bohemè “Mi chiamano Mimì”

Intermezzi musicali da Erik Satie 1866-1925