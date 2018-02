Cultura e spettacolo



En?gma presenta ‘Shardana’ allo Sky Stone & Songs

lunedì, 26 febbraio 2018, 10:30

‘Shardana’ è il nuovo album di En?gma che arriva allo Sky Stone and Songs mercoledì 28 febbraio a partire dalle 15, quando incontrerà i suoi fans nell’instore organizzato per l’uscita di questo interessante lavoro di un artista in evoluzione.

Per En?gma questa è la quarta volta a Lucca, un appuntamento fisso all’uscita di ogni lavoro del rapper di Olbia, partito con la Machete Empire Records, per poi seguire la propria strada che lo porta a esplorare altri territori musicali e non solo.

Dopo il successo di ‘Indaco’, arriva, infatti ‘Shardana’, nome di un’antica popolazione di leggendari guerrieri mistici che l’artista ha deciso di assumere come simbolo artistico e stilistico del suo nuovo percorso. Un combattente senza tempo, che mette in luce il marcio dell’umanità e lo combatte con le sole armi che conosce: le rime fatte di sentimenti vivi e reali.

Il disco per metà prodotto da Kaizèn e masterizzato da Marco Zangirolami, vede anche numerose collaborazioni tra produzioni e featuring ed è stato registrato al K-Studio di Kaizèn a Olbia. Rispetto a ‘Indaco’, questo album non è pensato come un concept in senso stretto: i brani, infatti, non sono legati da un filo conduttore, se non dall’approccio molto più aggressivo di musica e testi, rispetto alla precedente produzione. Qua, in primo piano, vi è la componente personale: sempre criptico e metaforico nell’esprimere il suo pensiero svolta, però, verso una comunicazione molto più diretta rispetto ai canoni abituali, mentre le influenze musicali vanno dal grunge all’indie rock.

En?gma, classe 1988, è attivo nella scena hip hop italiana dal 2008. Su disco, come dal vivo, si distingue per le sue rime crude, intrise di atmosfere mistiche uniche nel suo genere. La sua discografia annovera 2 album in studio, 2 ep e 3 mixtape. Dal 2016,, ha scelto di divenire artista indipendente, completamente autoprodotto e autogestito.