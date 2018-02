Franzoso, Città delle donne e musica dal vivo a LuccaLibri

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 1 febbraio 2018, 10:27

E’ Flavia Piccinni, con il suo recente libro Bellissime (Fandango libri), la protagonista del terzo incontro della rassegna “Giovani scrittrici lucchesi sull’onda del cambiamento”, che si terrà sabato 3 febbraio nell’auditorium dell’Agorà

giovedì, 1 febbraio 2018, 10:23

Al via quattro corsi rivolti a bambini, giovani e adulti alla Biblioteca Agorà in collaborazione con l’associazione Amici dell’Agorà. Si tratta in particolare dei laboratori di flauto traverso, chitarra elettrica, ABC digitale e storia dell’arte. Le iscrizioni saranno aperte da domani (2 febbraio) e i corsi inizieranno non appena sarà...

giovedì, 1 febbraio 2018, 10:07

Il ciclo di documentari "Il genio in opera" presenta alcuni dei principali protagonisti dell'arte occidentale ed è realizzato, in un'ottica di sinergia per la promozione territoriale dell'arte e della cultura, dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con l'Opera del Duomo - Centro di Arte e Cultura e con Lucca Film Festival...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 14:00

Promosso e organizzato dall'associazione “Dillo in sintesi” con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione di comune di Lucca, Ufficio Scolastico Provinciale e Fondazione UIBI, “Dillo in sintesi” taglia il traguardo della terza edizione con alcune importanti...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 11:41

Al Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini domenica 4 febbraio un appuntamento all’insegna del Carnevale dedicato alle famiglie con il laboratorio dedicato alla realizzazione di maschere ispirate ai personaggi delle opere del Maestro Giacomo Puccini

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:30

Inserita all'interno della programmazione collaterale alla Mostra “Immaginar di tavole Imbandite” curata dall'Architetto Mauro Lovi e allestita a Palazzo Ducale nella Galleria Ammannati, si terrà venerdì 2 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala Tobino della Provincia di Lucca la presentazione del volume Ricette di integrazione a cura di Gemma...