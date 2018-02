Gary Clark Jr. special guest di Lenny Kravitz il 18 luglio sul palco del Summer

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 21 febbraio 2018, 14:29

Recuperare il valore delle relazioni umane, riappropriarsi dei contatti personali e 'fisici', della consapevolezza di riuscire a stare (anche) da soli senza cellulari, pc o tablet, senza wi-fi e collegamenti internet. Sono gli obiettivi dello #sconnessiday di domani, 22 febbraio, nuova Giornata Mondiale contro la dipendenza da Internet

mercoledì, 21 febbraio 2018, 12:46

Sabato 3 marzo alle ore 16.00 presso il Museo nazionale di Villa Guinigi, in occasione del 50° anniversario della sua apertura, si terrà il primo incontro del progetto La pittura che suona: gli strumenti musicali nell’arte medioevale e rinascimentale

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:48

Si parlerà della scelta adottiva venerdi 23 febbraio dalle ore 18.00, presso la Libreria UBIK, con la dott.ssa Annamaria Giacco, psicologa psicoterapeuta, referente su Lucca per l'Associazione Sos Bambino di Vicenza

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:22

Si conclude il ciclo dedicato ai festeggiamenti dei 70 anni del Circolo del Cinema di Lucca con un film in prima visione al Cinema Centrale e una serata speciale dedicata a grandi registi a San Micheletto

martedì, 20 febbraio 2018, 18:02

Una mostra evento dello scultore-pensatore nelle piazze della città e al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 14:22

Tutto pronto per la terza edizione Festival della Didattica Digitale, evento organizzato da Fondazione Uibi e INDIRE in programma a Lucca dal 21 al 24 febbraio, per dare voce ai protagonisti di rilievo nazionale e internazionale impegnati a innovare l'apprendimento in chiave digitale, con l’obiettivo di offrire idee e testimonianze...