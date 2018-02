Cultura e spettacolo



Gene Gnocchi in San Francesco: grande attesa

sabato, 24 febbraio 2018, 17:06

Surreale, ironico, intelligente e.. sintetico. A Gene Gnocchi è affidata la chiusura di Dillo in sintesi, il festival delle brevità intelligenti in corso in questi giorni a Lucca. Il comico fidentino domani alle 17 sarà nella chiesa di San Francesco con il suo spettacolo "Sconcerto rock recital 2018". Accompagnato dal chitarrista Diego Cassani, Gnocchi salirà sul palco nei panni del cantante "The Lengend". Tra gag, battute e travestimenti, presenterà la surreale e tragicomica voglia di rivalsa di questo sprovveduto artista, bravo solamente a piegare la propria arte nell'uso del momento.

La sintesi è sicuramente una delle caratteristiche distintive dell'attore, comico e conduttore televisivo ed è in nome di questa assonanza che l'associazione Dillo in sintesi, promotrice del festival, lo ha voluto nel programma di questa terza edizione della manifestazione. La brevità, infatti, è la qualità della rubrica quotidiana che Gnocchi tiene sulla Gazzetta dello Sport, "Il rompipallone", e anche delle copertine satiriche che realizza per la trasmissione "Di martedì". Più che appropriata, dunque, la presenza di Gnocchi a Lucca per il Festival delle brevità intelligenti, che propone incontri e spettacoli dedicati alla sintesi nel cinema, nella musica, in televisione e nella letteratura.

Colto, informato, curioso di calcio e rock'n'roll, con la sua inimitabile "erre fidentina", Gnocchi nel lontano 1989 viene selezionato per lo show Emilio. Successivamente forma un'affiatata coppia artistica con Teo Teocoli nella sit-com I vicini di casa e nel varietà Mai dire gol, dove crea l'inviato bergamasco Ermes Rubagotti, con il suo tormentone minimalista "E alùra?" Nella primavera 2004 ha affiancato Amadeus nella prima edizione del reality Music Farm e Simona Ventura nella conduzione del Festival di Sanremo. Nel settembre 2008 passa all'emittente televisiva Sky (pur mantenendo la conduzione di Artù su Rai 2) per condurre Gnok Calcio Show la domenica pomeriggio. Da gennaio 2010 partecipa ad alcune puntate programma televisivo Zelig su Canale 5. Nel settembre 2010 torna a lavorare in Rai con il L'almanacco del Gene Gnocco in onda su Rai 3. Dalla stagione successiva è membro fisso del programma La Domenica Sportiva. Dal 2017 ha sostituito Maurizio Crozza per la Copertina a Di martedì su LA7. È autore di 12 libri (non solo comici) e ha inciso tre dischi.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. I biglietti ancora disponibili saranno in distribuzione domani a partire dalle ore 16 alla reception a fianco della chiesa di San Francesco. Il programma completo della manifestazione sul sito www.dilloinsintesi.it.