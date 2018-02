Cultura e spettacolo



Gene Gnocchi super ospite a Dillo in sintesi, il festival delle brevità intelligenti

sabato, 17 febbraio 2018, 12:34

È Gene Gnocchi il super ospite che domenica 25 febbraio, alle 17 nella chiesa di San Francesco, chiuderà la terza edizione di "Dillo in sintesi", il festival delle brevità intelligenti in programma a Lucca a partire da venerdì 23.

Senza dubbio la sintesi è una delle cifre distintive del poliedrico attore, comico e conduttore televisivo ed è per questo che l'associazione Dillo in sintesi, promotrice del festival, lo ha scelto per chiudere la terza edizione della manifestazione. La brevità, infatti, è la qualità che contraddistingue la rubrica quotidiana che Gnocchi tiene da qualche anno sulla Gazzetta dello Sport, "Il rompiballone", nella quale, con la sagacia che lo contraddistingue, dispensa battute e frecciate sui vari personaggi del mondo sportivo. A lui è affidata, inoltre, la copertina satirica della trasmissione "Di martedì", in cui propone una lettura sintetica e tagliente dei principali fatti di cronaca politica del nostro Paese. Calzante, dunque, la presenza di Gnocchi a Lucca per il Festival delle brevità intelligenti, che propone incontri e spettacoli dedicati alla sintesi nel cinema, nella musica, in televisione e nella letteratura.