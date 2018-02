Cultura e spettacolo



"Hakuna Matata": spettacolo di cabaret al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio

domenica, 11 febbraio 2018, 16:17

Prosegue, presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca), la rassegna teatrale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia.

Il secondo appuntamento della rassegna teatrale è previsto per sabato 17 febbraio 2018 alle ore 21.15 con lo spettacolo di cabaret "Hakuna Matata" messo in scena dalla compagnia teatrale I Gatti Randagi, una giovane compagnia lucchese formata da ragazze e ragazzi tra i 20 e i 30 anni che ha appena finito di rappresentare la divertente commedia "Tutto a posto e niente in ordine" in vari teatri della nostra provincia e adesso si cimenta in un vero e proprio varietà in quanto lo spettacolo "Hakuna Matata" è incentrato su musica, balli, sketch comici e divertimenti vari. L'ingresso è libero.

La rassegna teatrale proseguirà il 10/03/18 con la commedia comica in vernacolo lucchese "A culaddietro nell'anni 50" della compagnia teatrale Un Prato di Marlia (Lucca) e terminerà il 07/04/18 con la prima nazionale della commedia comica "L'amore è amore...l'amore è amore" della compagnia teatrale La Tartaruga di Forcoli (Pisa).

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero e rappresentati alle ore 21.15 presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).