Cultura e spettacolo



I lucchesi Acid Brains scelti come eredi dei Nirvana in uno special Tv per il compleanno di Kurt Cobain

sabato, 17 febbraio 2018, 15:05

I nuovi Nirvana vengono da Lucca? Messa così è un po' azzardata, ma la band lucchese Acid Brains si guadagna l'etichetta di gruppo che rappresenta l'eredità di coloro che negli anni Novanta si resero protagonisti dell'ultima grande rivoluzione musicale.

La band formata da Stefano Giambastiani (chitarra e voce), Alfredo Bechelli (chitarra), Antonio Amatulli(basso) e Luca Bambini (batteria) avrà la soddisfazione di vedere il proprio video del brano 'Make Up Your Mind' dall'ultimo album ufficiale 'Thirty Three' (uscito nel 2016 per Audioglobe/Red Cat) all'interno dello special di Vuemme dedicato proprio ai Nirvana che andrà in onda il 20 febbraio, giorno del compleanno del loro defunto leader Kurt Cobain, in prima serata e sarà condotto da Patrick Poini.

Vuemme è la nuova televisione musicale che si rifà alla tradizione dei canali dedicati esclusivamente alla musica venuta meno dopo le scelte editoriali di MTV e si può vedere in tutto il Centro-Nord sul digitale terrestre al canale 813 e in Lombardia, dove è molto seguita, sull'88.

Il 2018 degli Acid Brains proseguirà poi con un mini tour di 2 date in Inghilterra: venerdì 9 marzo al The Harp Restrung di Folkstone e sabato 10 marzo al The Beehive di Londra, mentre in estate calcheranno il palco dello storico Blah Blah di Torino.