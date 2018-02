Il Giorno del Ricordo al Museo della Liberazione

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:48

Si è tenuta questa mattina nella cappella Guinigi la cerimonia di benvenuto per gli allievi del dottorato congiunto in data science, promosso da IMT, università di Pisa, scuola Normale Superiore, scuola Sant'Anna e centro Nazionale delle Ricerche

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:37

Il cantautore statunitense, sei Grammy, 100 milioni di dischi venduti e un posto sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame, sarà nel nostro Paese nell’estate 2018 e sarà accompagnato da un'amica di lunga data e collega, Bonnie Raitt: il 20 luglio sul palco...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:36

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto. Giovedì 8 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Ritorno in Borgogna, diretto da Cedric Klapisch

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:17

Produzione, commercio e diffusione dei tessuti lucchesi nel Tardo Medioevo edito da Pacini Fazzi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca la cui presentazione è in programma per venerdì 9 febbraio alle ore 17,00 al Museo Nazionale di Palazzo Mansi di Lucca

mercoledì, 7 febbraio 2018, 11:02

Sabato 10 febbraio, alle ore 17:30, si terrà presso il Salone dell'Arcivescovato (in piazzale Arrigoni 2 a Lucca) il quarto incontro-proiezione del ciclo dedicato ai maestri dell'arte, "Il genio in opera", che stavolta vedrà protagonisti Paul Gauguin e Vincent van Gogh

mercoledì, 7 febbraio 2018, 11:00

Dopo le tappe di Pisa e Viareggio –l'ultima alla Cittadella del Carnevale, per assistere al dietro le quinte del Carnevale più amato d'Italia- sabato 10 febbraio approderà a Lucca il Blogging Breakfast, l'appuntamento mensile di ritrovo tra blogger ideato da Silvia Ceriegi, pisana, animatrice del portale Trippando