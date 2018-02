Cultura e spettacolo



Il lucchese Andrea Simi fotografo ufficiale dell'evento esclusivo di Carnevale nel Principato di Monaco

martedì, 20 febbraio 2018, 10:37

C’era anche un fotografo lucchese, Andrea Simi, al grande evento di Carnevale del Principato di Monaco. Alla presenza di teste coronate, nobiltà monegasca, jet set e vip anche quest’anno allo Sporting Club di Montecarlo si è ripetuto lo spettacolo del The Grand Masket Ball, uno degli eventi più esclusivi del Principato.



L’evento, nato per portare la magia del Carnevale di Venezia a Montecarlo, prevede che tutti, per l’occasione, indossino abiti del Settecento. Compreso il fotografo ufficiale, che per questa edizione è stato proprio il lucchese Andrea Simi. Per lui tre giorni di lavoro intenso, davanti ad artisti internazionali, per uno spettacolo indimenticabile che è stata anche una grande esperienza professionale.



Il clou, poi, nella serata di sabato quando si è tenuta la cena di gala seguita da uno spettacolo con grandi nomi provenienti da tutto il mondo. I prezzi? Da 700 a 7000 euro per partecipare a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.