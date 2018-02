Cultura e spettacolo



Il Micologico Puccinelli presenta "A ferro e fuoco" ed il programma 2018

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:06

Questo martedì 6 febbraio alle ore 21 presso la sede del Gruppo Micologico Lucchese "Benedetto Puccinelli" in via Urbiciani, 380 a S. Concordio si terrà la proiezione del documentario: “a ferro e fuoco”. Si tratta di uno dei filmati che fanno parte di un ciclo documentarista realizzato dal Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia dove si illustrano i mestieri di un tempo ricercandone i particolari e i personaggi che oggi stanno scomparendo. “A ferro e fuoco” si svolge a Piè Lucese, località della Valpedogna nel comune di Pescaglia, dove in fondo ad una valle nei pressi di un ruscello, è ancora in attività un’antica ferriera che è stata aperta sui resti di una vecchio mulino. Qui il fabbro, Carlo Galgani, è l'ultimo discendente di una famiglia che da oltre cinque secoli si tramanda questo lavoro. Per realizzare vanghe, zappe coltelli e altri arnesi, Carlo impiega rottami di scarto non più utilizzati. Qui il lavoro fatto di piccoli gesti, di solide tradizioni, ma anche di grande saggezza e di silenziosa fantasia, diventa arte e stile di vita.

Alla serata interverranno: il regista Roberto Giovannini ed Angelo Frati direttore del Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia.

Questo appuntamento tra l’altro sarà l’occasione per presentare le “Attività Primaverili” che prendono il via proprio da questa serata a cui seguirà il seguente programma, martedì 13 febbraio: I funghi medicinali relatore Ettore Benedetti, martedì 20 febbraio: Controllo dell’inquinamento ambientale attraverso gli indicatori biologici relatore Alberto Tessa, martedì 27 febbraio: I funghi secchi e trasformati relatore Ettore Benedetti, martedì 6 marzo: Documentario “Nero come il carbone” introducono Angelo Frati e Roberto Giovannini, martedì 13 marzo: Le regole per la raccolta dei funghi relatore Ettore Benedetti, martedì 20 marzo: I funghi primaverili I.a parte relatore Pietro Petrucci, martedì 10 aprile: I funghi primaverili II.a parte relatore Pietro Petrucci, martedì 17aprile: Erbi buoni, erbi cattivi: loro riconoscimento “sul campo” relatore Angelo Lippi. Si terranno anche delle escursioni: Alla ricerca dei “ Dormienti”all’Abetone o a Vallombrosa; Alla ricerca dei”Prugnoli”al Parco dell’Orecchiella; “Il risveglio del giardino botanico” presso Giardino Botanico “M. Ansaldi” Pania di Corfino. Il gruppo specifica che, per questi tre appuntamenti, considerando che la nascita dei funghi e le fioriture dipendono dalle condizioni stagionali, le date e le modalità delle escursioni saranno comunicate successivamente attraverso comunicati stampa, tramite il sito del gruppo (gmlu.wordpress.com) o presso la sede nei martedì che precedono l’uscita.