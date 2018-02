Cultura e spettacolo



Il Quartetto Adorno dà il via all’esecuzione dell’integrale dei quartetti di Beethoven al Boccherini

venerdì, 23 febbraio 2018, 11:04

Domenica 25 febbraio (alle 17 all’Auditorium dell'ISSM “Boccherini”), sarà il Quartetto Adorno a chiudere il secondo mese di concerti della stagione cameristica dell’Associazione musicale lucchese.



Giovane, ma con già alle spalle collaborazioni e concerti importanti, legato a doppio filo alla musica da camera (il nome della formazione è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno, grande estimatore di questo genere di musica), nell’ambito della quale hanno sperimentato le musiche di compositori immortali quali Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, ma senza disdegnare incursioni in stili ed epoche diverse, il Quartetto Adorno è senza dubbio una delle formazioni più interessanti del panorama nazionale.



Formato da Edoardo Zosi e Liù Pellicciari ai violini, Benedetta Bucci alla viola e Danilo Squitieri al violoncello, il Quartetto porterà a Lucca, a soli tre giorni dal suo debutto alla Wigmore Hall, un interessante programma che va da Ludwig Van Beethoven a Claude Debussy, passando per Silvia Colasanti.



Del primo interpreteranno il Quartetto per archi n. 1 in fa maggiore op. 18 n. 1, che darà inizio all’esecuzione dell’integrale dei Quartetti beethoveniani per l’Associazione musicale lucchese, progetto in cui l’Adorno sarà impegnato per i prossimi tre anni. Dopo Beethoven, ecco la musica da camera di stile contemporanea di Silvia Colasanti, una delle compositrici italiane più amate, con Di Tumulti e d’Ombre, intrigante rivisitazione del mito di Faust. La chiusura sarà dedicata a Claude Debussy e a un capolavoro della musica da camera del Novecento, il Quartetto per archi in sol minore, op. 10, L 91, concepito all'epoca dell'amicizia con Ernest Chausson, compositore e allievo di Franck, sul quale è forte proprio l’influenza degli influssi franckiani.

A introdurre il concerto del Quartetto Adorno sarà lo storico dell’arte Paolo Bolpagni, presidente della Fondazione “Centro studi sull'arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti”, che focalizzerà l’attenzione sul collegamento fra impressionismo artistico e impressionismo musicale, nel quale ebbe un ruolo fondamentale proprio la musica di Debussy.

L’evento fa parte del calendario del Settecento musicale a Lucca.

Il Quartetto Adorno si è formato nel 2015. I suoi membri sono tutti cresciuti in seno all’Accademia Stauffer di Cremona, dove hanno assimilato dai loro Maestri (Salvatore Accardo, Bruno Giuranna e Rocco Filippini) la grande passione per la musica da camera, che li ha portati a intraprendere questa strada. Attualmente partecipano al corso di perfezionamento di quartetto tenuto dai Maestri Miguel Da Silva, Antonello Farulli e Andrea Nannoni presso la Scuola di Musica di Fiesole fondata dal leggendario Piero Farulli. Nonostante la recente formazione, il Quartetto Adorno ha già tenuto concerti in sedi e per società concertistiche e festival molto importanti, quali la “Società dei Concerti” di Milano, il Museo del Violino di Cremona, EXPO Milano, “Società Umanitaria” di Milano, “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, “Festival Internazionale di Musica da Camera” di Cervo, “MITO Festival” a Torino e Milano. Nel 2016 il loro debutto alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano dove si sono esibiti anche con il leggendario pianista Paul Badura-Skoda. Vincitori nell’ambito di “2016 ISA Internationale Sommerakademie” del Premio “2. Wiener Schule Preis” per la miglior esecuzione di un quartetto appartenente alla seconda scuola di Vienna, si sono esibiti in diretta radiofonica per la ORF Radio KulturHaus di Vienna.

Nel 2017 il Quartetto Adorno è stato selezionato per il progetto Le Dimore del Quartetto e diviene ensemble effettivo di ECMA-European Chamber Music Academy.

Il costo del biglietto è 12 euro (ridotto 10 euro). I ragazzi fino a 14 anni entrano gratis. Si consiglia di recarsi all’auditorium almeno 30 minuti prima dell’inizio del concerto.