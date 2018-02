Imt su Rai 2 a "Morning voyager"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 9 febbraio 2018, 11:35

Il Trio di Parma ancora una volta nel cartellone della stagione cameristica dell'Associazione musicale lucchese per il secondo appuntamento con l'esecuzione integrale dei Trii per violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven, un progetto iniziato lo scorso anno e che prosegue in questa stagione con due appuntamenti

giovedì, 8 febbraio 2018, 11:37

Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 18 concerto de Il Baluardo gruppo vocale lucchese nella chiesa di San Salvatore in piazza della Pupporona . Il gruppo lucchese accoglie un trio di giovani musiciste coreane e precisamente della città di Seul

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:57

Altemura, Marino, Pasega, Brindisi, Santomaso, Lorenzetti, Krimer, Isola, sono questi alcuni dei nomi degli artisti che verranno battuti all'asta di beneficenza organizzata da Caritas Lucca con lo scopo di sostenere il progetto Casa Betania, struttura di accoglienza per donne con o senza figli che si trovano in particolari situazioni di...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:48

Si è tenuta questa mattina nella cappella Guinigi la cerimonia di benvenuto per gli allievi del dottorato congiunto in data science, promosso da IMT, università di Pisa, scuola Normale Superiore, scuola Sant'Anna e centro Nazionale delle Ricerche

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:37

Il cantautore statunitense, sei Grammy, 100 milioni di dischi venduti e un posto sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame, sarà nel nostro Paese nell’estate 2018 e sarà accompagnato da un'amica di lunga data e collega, Bonnie Raitt: il 20 luglio sul palco...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:36

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto. Giovedì 8 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Ritorno in Borgogna, diretto da Cedric Klapisch