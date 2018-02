Cultura e spettacolo



Inaugurata all'Agorà la mostra “Inverosimile - Il buio oltre le emozioni” organizzata dall'Uici di Lucca

domenica, 4 febbraio 2018, 11:29

di Barbara Ghiselli

“Questa mostra descrive cosa si può fare se si usa il pensiero laterale, non dando le cose per scontate ma cercando di andare oltre i limiti che ognuno di noi ha.” Queste sono state le parole dell'assessore Lucia Del Chiaro durante l'inaugurazione della mostra di pittura “Inverosimile – il buio colora le emozioni”, organizzata dall'UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca, avvenuta nel pomeriggio del 3 febbraio all'agorà. La mostra raccoglie le opere realizzate da otto artisti ipo e non vedenti durante il corso di pittura tenutosi nei mesi scorsi sotto la guida della professoressa Sara Moriconi.

Moriconi ha dichiarato che durante il corso sono stati spiegati teoricamente, oltre ai colori primari e secondari, anche alcuni movimenti artistici e i più noti artisti legati a tali correnti. Sono state posizionate inoltre vaschette diverse per i diversi colori mantenendo inalterato sia l'abbinamento che la disposizione, per facilitare il riconoscimento degli stessi e sono stati utilizzati vari generi musicali per accompagnare l'atto creativo.

“Gli obiettivi dei corsisti – ha spiegato Moriconi – sono stati raggiunti ampiamente infatti è stata superata la sindrome della tela bianca, hanno imparato a conoscere, riconoscere ed utilizzare vari materiali ma soprattutto sono riusciti ad esprimere con questi dipinti le loro emozioni”.

Erano presenti all'inaugurazione della mostra gli artisti tra i quali Silvia Chelazzi, consigliere delegato dell'Uici, che ha sottolineato come il corso sia riuscito a tirar fuori oltre agli stati d'animo dai partecipanti anche i ricordi, specialmente in chi, da bambino, non essendo ancora affetto da disabilità visiva, iniziava a prendere confidenza con la pittura.

Le emozioni, il desiderio di esprimere attraverso l'arte la propria vita, le paure e le incertezze ma anche le gioie e i sentimenti hanno quindi guidato le mani di questi artisti nella creazione di opere incredibilmente suggestive.

Sarà possibile visitare la mostra fino al 10 febbraio quando alle 16 si terrà un buffet di chiusura e la possibilità per chiunque lo vorrà, di portare a casa i capolavori esposti.