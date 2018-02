Cultura e spettacolo



Incontro-dibattito a Villa Bottini su “Il ’68 studentesco e giovanile a Lucca”

martedì, 20 febbraio 2018, 13:13

Il comitato sta lavorando per un programma di iniziative ( proiezione di film, mostre di documenti, foto, volantini dell’epoca, mostre di pittura, materiale musicale, dibattiti e presentazione della pubblicazione ) nel periodo dal 1 al 12 ottobre 2018, programma che presenterà nei dettagli Venerdì 23 febbraio a Villa Bottini alle ore 18.

Il comitato promotore è composto da: Umberto Baldocchi, Stefania Baschieri, Virginio Giovanni Bertini, Guglielmina Bertolucci, Franco Busoni, Maurizio Fatarella, Roberto Giorgetti, Paolo Giovannetti, Virginio Monti, Maido Niccolai, Claudio Orsi, Tommaso Panigada, Gloria Pera, Gianni Quilici, Mario Salvadori, Massimo Scapecchi, Sandro Soletti.

"Siamo un gruppo di persone - si legge in una nota - che, circa cinquant’anni fa, erano studenti medi, universitari, insegnanti, intellettuali, operai o semplici disoccupati.

Abbiamo vissuto, insieme a tanti altri, con ruoli e caratteristiche diverse, quel movimento globale e giovanile di contestazione dei sistemi di potere e dei modelli dominanti.

In questo contesto il movimento studentesco lucchese svolse un ruolo di attore protagonista, originale per contenuti, durata e carattere di massa, pur nascendo e sviluppandosi in una città di provincia.

Da qualche mese abbiamo costituito un gruppo di lavoro, aperto a tutti gli interessati, per cercare di ricostruire una memoria storica di quel periodo, di quello che fu il movimento studentesco e giovanile a Lucca negli anni ’68-’69-’70. Vogliamo farlo perché crediamo che sia utile alla comunità, alla socializzazione della storia, alle nuove generazioni, a chi vuole continuare a lottare ancora oggi per un mondo migliore.

Il nostro lavoro si basa sia sulla ricerca di documentazione ( Archivi, biblioteca, foto d’epoca ), che su testimonianze scritte personali, che saranno raccolte in una pubblicazione. Abbiamo già selezionato molto materiale, soprattutto ritrovato presso il “Centro di documentazione di Lucca”, nato e cresciuto per merito in particolare dell’impegno eccezionale del prof. Andrea Polcri e di Anna Maria Siccardi ed abbiamo avviato riscontri con la stampa locale del periodo, per ricostruire una cronologia oggettiva degli avvenimenti più importanti. Non intendiamo riproporre né un revival né un reducismo nostalgico. La pubblicistica italiana sul sessantotto ha proposto soprattutto miti e demonizzazioni, entrambi effetti di un’inaccettabile strumentalizzazione del passato. Ciò che ci proponiamo di fare è una ricostruzione critica, fondata, da un lato, sulle prospettive provenienti dalle memorie personali necessariamente differenti, dall’altro su basi storico-scientifiche, di un periodo e di avvenimenti, fatti, emozioni, culture, esperienze, da offrire alla riflessione della comunità, delle istituzioni, degli esperti, delle nuove generazioni".