Cultura e spettacolo



“Io e gli Zombie”: il lavoro di esordio di Roberto Piccinini

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:48

EKT Edikit è felice di presentare il lavoro di esordio di Roberto Piccinini, Io e gli Zombie. Il primo dei 5 volumi, che usciranno a scadenza trimestrale, viene presentato in anteprima nella cornice del Lucca Comics & Games e rappresenta l’inizio di una nuovo progetto della casa editrice bresciana dedicato alla letteratura fantastica, nella quale il linguaggio della narrativa si fonde con la serialità tipica del fumetto.

In queste pagine l’autore dà dimostrazione di saper creare una narrazione del tutto originale, diretta, cinematografica e di sicuro impatto, rapendo il lettore e portandolo in un mondo dal quale farà fatica a tornare indietro.

Roberto Piccinini nasce nel 1965 a Lucca, dove tuttora vive con sua moglie Laura e il figlio Stefano.

Da sempre appassionato di fumetti, libri, film di fantascienza e apocalittici, ha deciso di mettere nero su bianco la sua passione.

EKT Edikit, casa editrice nata da un’esperienza decennale e internazionale nell’editoria musicale, è impegnata nella promozione di scrittori emergenti. La sua missione è quella di divenire un punto di riferimento per gli scrittori esordienti, seguendoli passo dopo passo nel loro lavoro creativo.

Il libro sarà ordinabile in versione cartacea sul sito della casa editrice, su ibs.it, e sarà disponibile in tutte le librerie che vorranno esporlo. Sarà inoltre acquistabile in versione digitale su Amazon.