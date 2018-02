Cultura e spettacolo



“La commedia di Candido” al teatro comunale “Idelfonso Nieri”

venerdì, 2 febbraio 2018, 10:29

Sabato 3 febbraio 2018 proseguirà con il terzo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

La Compagnia G.A.D. Città di Pistoia / Pistoia metterà in scena lo spettacoli“La Commedia di Candido” di Stefano Massini

Lo spettacolo

“Ho passato la vita ad inventarmi … la vita”

Augustine fenomenale, intelligente, cialtronesca donna, così si descrive in una sua battuta. Riempie la scena con fisico ed anima donando gioia e furbesca intuizione tipica di chi ha capito molto della vita, degli uomini e dei filosofi. Diderot, un tormentato D’Alembert, un rissoso ed ipocondriaco Rousseau, ed infine il grande Voltaire, sono a turno coinvolti in una rocambolesca avventura dialettica che gira intorno alla scrittura ed alla pubblicazione dello scomodo libriccino, appunto “Il Candido” di Voltaire.

Si alternano colorando la scena riempita di libri e volumi in ogni dove, servi e cameriere di ricordo goldoniano, coinvolti ed estrapolati dalla loro primaria funzione, per assumerne invece una di tutto valore ai fini dello svolgersi dei fatti. Compaiono mogli, amanti che a turno, difendendo i loro compagni filosofi, ci raccontano il quotidiano svolgersi delle reciproche esistenze.

In un ritmo vivace e colorato ho inteso interpretare lo spirito di “divertissement” che Stefano Massini ha messo a nota del suo testo, chiedendo agli attori in scena un costante entusiasmo ed un sorriso interiore che portato in ogni personaggio a loro affidato, contribuirà ad arricchire il godimento dello spettacolo. Un lavoro di squadra e di intenti mirati ad uno scopo comune, quello di creare un bellissimo gioco, il gioco del teatro.

Personaggi / Interpreti

Augustine, una gran dama / Irene Pieraccini

Denis Diderot / Elvio Norcia

François Arouet detto Voltaire / Fabio Gonfiantini

Jean-Jacques Rousseau / Enrico Melosi

Jean D’Alembert / Edoardo Desideri

Nanette, moglie di Diderot / Raffaella Maino

Therese Lavasseur, compagna di Rousseau / Marisa Schiano

Madame Denis, amante di Voltaire / Deborah Guidi

Ivette, cameriera di Voltaire / Antonella Ferro

Clementine, cameriera di Voltaire / Rossella Fedi

Un luogotenente di Lussemburgo / Raffaele Totaro

Padre Gallina / Gennaro Criscuolo

Primo servitore / Andrea Rossini

Secondo servitore / Andrea Gonfiantini

Scene e costumi: Fabio Gonfiantini

Costruzioni sceniche: Roberto Barontini

Sarta: Gioia Ciardi

Tecnico del suono: Mariella Biagini

Tecnico delle luci: Nicola Buti

Regia di ENRICO MELOSI

Il prossimo appuntamento del IV Festival “Il ToscaNello”:

Sabato 10 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia I Pinguini / Firenze

“La Vedova in nero” di Pietro Venè

Genere: commedia

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.