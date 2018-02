Cultura e spettacolo



La scienziata Maria Chiara Carrozza parla della robotica e di come cambierà in meglio la nostra vita nell'incontro: "I Robot e noi"

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:12

Maria Chiara Carrozza, scienziata, già rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e responsabile dell'area "Neuro-Robotics" dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna srà ospite del prossimo appuntamento degli "Incontri con le eccellenze", lunedì 12 febbraio alle 17,30 all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 – Lucca).

L'evento apre il calendario degli "Incontri con le Eccellenze" 2018 organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Fondazione Lucca Sviluppo e Comune di Lucca, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Maria Chiara Carrozza, recentemente nominata direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, dal 2016 è presidente del Gruppo Nazionale di Bioingegneria e dal 2017 è membro della Task Force Italiana in Intelligenza Artificiale di AGID (Italian Digital Agency). Delle riflessioni e delle idee maturate in ambito biorobotico durante il suo percorso di studio e lavoro, grazie alle esperienze in ambiti internazionali e multidisciplinari, parla nel suo "I Robot e noi" (Il Mulino, 2017), che presenterà durante l'incontro.

L'incontro vedrà l'introduzione di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e del sindaco di Lucca,Alessandro Tambellini.

Il prossimo appuntamento di "Incontri con le eccellenze" vedrà protagonista sabato 24 febbraioalle 18 il giornalista Alain Friedman.