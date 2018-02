Cultura e spettacolo



La solidarietà passa anche dalla bellezza. All'Arcivescovato l'asta benefica della Caritas

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:57

Altemura, Marino, Pasega, Brindisi, Santomaso, Lorenzetti, Krimer, Isola, sono questi alcuni dei nomi degli artisti che verranno battuti all'asta di beneficenza organizzata da Caritas Lucca con lo scopo di sostenere il progetto Casa Betania, struttura di accoglienza per donne con o senza figli che si trovano in particolari situazioni di disagio. L'invito è per domenica 11 febbraio alle ore 16 nella prestigiosa sede del Salone dell'Arcivescovato, concessa dalla Curia di Lucca, in Piazzale Arrigoni (dietro il Duomo di san Martino), quando circa 80 opere di 39 artisti del Novecento italiano verranno battuti all'asta per un pomeriggio di solitarietà e di cultura. Fra i numerosi quadri e le opere grafiche che provengono da generose donazioni di privati che nel tempo sono state offerte alla Caritas Diocesana di Lucca anche alcune note firme legate al nostro territorio. L'ingresso è libero e l'invito esteso a quanti intendano, acquisendo opere artistiche di pregio, contribuire alla solidarietà verso Casa Betania, la struttura, attiva da oltre 3 anni che accoglie donne in situazioni di disagio abitativo e a rischio esclusione sociale e lavora per la loro piena inclusione sul territorio. Le opere, tutte valutate schedate e stimate da Pier Luigi Puccini, che sarà anche il battitore dell'asta, sono visionabili sul sito www.diocesidilucca.it a partire dal prossimo 5 febbraio.

Segue elenco pittori:

E. Altemura, G. Marino, S. Ousler, L. Lorenzetti, R. Bussi, V. Bianchi, A. Sbrana, P. Nerici, M. Pasega, R. Crovara, E. Bandelli, W. Piacesi, C. Mingoli, A.E. Stegmann, B. Butori, M. De Simone, A. Volpe, G. Breddo, R. Borsato, R. Pasquinelli, S. Barducci, N. Codino, P. Tofani, R. Fontirossi, G. Dova, L. Faccioli, R. Brindisi, E. De Tomi, R. Buscaglia, G. Santomaso, R. Guidigli, L. Pera, Krimer, C. Stefani, V. Corzani, A. D’Arliano, V. Dell’Orfanello, R. Benvenuti, R. Isola.