Le opere grafiche e gli acquarelli di Andrea Manai al Millennium cafè a Lucca

martedì, 27 febbraio 2018, 09:45

Le opere grafiche e gli acquarelli di Andrea Manai saranno in esposizione al Millennium café in via S. Croce 90, a Luccada sabato 3 a sabato 31 marzo tutti i giorni dalle ore 7 alle 20.

Poesia in costante equilibrio tra spazio e colore, questa è l’arte di Andrea Manai.

Il bianco della tela annaspa e si agita nel tentativo infruttuoso di riuscire a contenere il cromatismo essenziale e nel contempo dinamico e deciso su cui andranno poi a posarsi gli interventi grafici dell’artista. Due sovrapposizioni quasi estreme, dove la sintesi del colore, usato solo per dare una traccia, un'indicazione in modo da lasciare ampio spazio all'osservatore che può costruirsi così una visione personale, si fonde con il segno grafico che prontamente con determinazione ci riporta alla realtà dell'immagine.

“Il mio desiderio è trasmettere emozioni tramite i miei lavori. Suscitare nell’osservatore un senso di quiete, di serenità, oppure di vivacità, lasciandolo libero di crearsi una realtà parallela nella quale lasciarsi trasportare” (Andrea Manai).

Ulteriori info:

http://www.andreamanai.it

info@andreamanai.it

Bar caffetteria Millennium

via S. Croce , 90 Lucca

Telefono 0583/440541

andreamillennium@alice.it

Ingresso libero, orario continuato 7-20 tutti i giorni

Andrea Manai: graphic designer, vignettista e illustratore. Disegnare è da sempre la sua passione. Si è diplomato in Graphic Designer all’istituto statale d’Arte “F. Russoli” di Pisa. Nel corso degli anni si è specializzato nella realizzazione di vignette satiriche, oltre a quella di illustrazioni digitali e non, ma la sua vera passione è rimasta quella del disegno e della pittura.

Il Millennium cafe è un’accogliente locale, situato in via S. Croce, 90 nel centro storico di Lucca, dove una buona cucina di tradizione e una eccellente qualità di prodotti si affiancano alla simpatica e cortese accoglienza del patron Andrea e dei suoi collaboratori. Ottimo per pranzi di lavoro o per un aperitivo in compagnia, vi riserverà sicuramente piacevoli e appetitose sorprese. Le proposte artistiche che cambieranno ogni mese, spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla grafica all’arte digitale. Per dare qualche anticipazione nel mese di aprile esporrà i suoi lavori Graziano Ciacchini, un artista pisano e a seguire nel mese di maggio incontreremo la satira graffiante delle vignette di Simone Togneri.