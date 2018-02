Cultura e spettacolo



L' artista Jimènez Deredia in mostra a Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 18:02

di gabriele muratori

Sarà una mostra a cielo aperto, quella dell'artista scultore costaricano, Jimènez Deredia, che verrà ospitata nella nostra città tra aprile e settembre prossimi, dove quindi le vie del centro cittadino saranno le location ideali di una serie di sculture di marmo e bronzo del celebre artista latinoamericano che già più volte ha ornato grandi città del mondo e in Italia con le sue realizzazioni. "L'energia cosmica nelle sculture di Jimènez Deredia", è il titolo della manifestazione presentata questa mattina presso la sede della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini, di Massimiliano Simoni di Artitaly curatore della mostra, nonché del presidente della Fondazione Lucca Sviluppo Alberto Del Carlo e dello scultore Deredia. Un video promozionale di qualche minuto mostrato agli ospiti presenti e alla stampa, ha evidenziato l'eloquenza dell'iniziativa e delle opere d'arte realizzate dallo scultore d'oltreoceano, che da anni figurano dislocate su tante delle piazze più belle al mondo. Entusiasta il presidente Del Carlo, che ha introdotto la presentazione. "Abbiamo l'onore di ospitare le opere di un grande artista che è stato il primo latino americano ad aver messo in mostra le proprie sculture in Vaticano, nonché il primo artista contemporaneo ad averle in mostra dentro il foro romano. L'opportunità quindi di avere le sue sculture nel nostro centro storico, ci concede la possibilità di avere un connubio che si può denominare bellezza dentro la bellezza". Non da meno la soddisfazione del sindaco Tambellini. "Siamo certamente fieri di poter inserire nel nostro ricco patrimonio turistico e culturale delle meraviglie che potranno essere immancabilmente viste da tutti, turisti e cittadini. Basti pensare che il periodo estivo sarà come sempre portatore di una forte ondata di visitatori che potranno ammirare la nostra città arricchita ancor di più dalle bellezze delle monumentali opere del maestro". Massimilaino Simoni, di Artitaly, agenzia di comunicazione che ha curato l'organizzazione della mostra, si è dichiarato anch'esso soddisfatto ed ha ringraziato la città di Lucca e l'amministrazione per la disponibilità fino a qui dimostrata per realizzare un evento di tale portata, facendo in maniera che le sculture vadano a convivere in piena armonia con la normale viabilità del centro storico e con le altre numerose manifestazioni che interessano come tutti gli anni la città. Saranno ben trentaquattro le sculture, grandi e piccole che ravviveranno la mostra a cielo aperto. Felice il maestro Jimènez Deredia di essere tra i protagonisti principali del contributo culturale e artistico della prossima estate lucchese, che con un italiano quasi perfetto, ha evidenziato la sua soddisfazione. "Amo Lucca, la frequento oramai da 42 anni. Ho avuto delle bellissime esperienze in Italia, tra cui a Roma e Firenze dove ho anche studiato architettura e sono sicuro che questa mostra resterà nel cuore di tanti". La mostra, che avrà inizio il 28 aprile prossimo e durerà fino all'inizio del settembre lucchese, si snoderà tra porta San Pietro, il Caffè delle Mura, piazza del Giglio, Anfiteatro, fino a terminare nel palazzo della fondazione della Banca del Monte in piazza San Martino, dove sarà allestita una mostra interna didattica per le opere di più piccole dimensioni, tra cui opere a disposizione dei non vedenti che potranno essere toccate e spiegate da relative guide vocali. La manifestazione seguirà un itinerario definito secondo delle guide relative che indirizzeranno il visitatore appunto nei luoghi tra i più importanti del centro storico, dove saranno appunto rilevabili da un bellissimo catalogo ideato per l'occasione, il tutto come già sperimentato nell'ultima mostra di Deredia a Città del Messico. Saranno delle sculture simboliche trasmutative di carattere organico, che offriranno una visione sferica circolare dell'essere umano attraverso una narrazione di tempo e spazio attraverso la trasformazione della materia. "Le sculture portano a prendere coscienza che siamo esseri umani fatti di polvere di stelle in trasmutazione" – conclude l'artista. Sono ancora in atto gli ultimi ritocchi organizzativi prima dell'inaugurazione del prossimo 28 aprile alla quale sarà presente per l'occasione il critico d'arte Vittorio Sgarbi.