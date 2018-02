Cultura e spettacolo



“Manifesto” è il prossimo appuntamento con il Circolo del Cinema

mercoledì, 14 febbraio 2018, 09:16

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta, giovedì 15 febbraio alle ore 21,30 al Cinema Centrale, Manifesto di Julian Rosefeldt. Il Manifesto del titolo fa riferimento a molti manifesti, ben 13. È quello del partito comunista raccontato da un homeless, quello dei motti dadaisti recitati da una vedova a un funerale, quello del Dogma 95 descritto da una maestra ai suoi alunni e così via. 13 personaggi diversi: ogni personaggio uno scenario, ogni scenario un movimento celebrato attraverso intensi monologhi. A dare corpo a queste parole una sola attrice: una straordinaria Cate Blanchett calata in 12 personaggi diversi. Un’esperienza unica. Un lungometraggio audace e ben riuscito. Fuori da schemi e canoni, originale e innovativo. Ingresso con biglietto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale più il biglietto ridotto per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro che vale anche come tessera annuale speciale per le serate a San Micheletto. Per gli under 21 c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per evitare una lunga attesa alla cassa si consiglia di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.