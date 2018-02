Cultura e spettacolo



Maria Chiara Carrozza ospite degli Incontri con le Eccellenze

sabato, 10 febbraio 2018, 12:08

"Mentre l'automazione industriale riguarda lo spazio manifatturiero, ed è identica e standardizzata in qualunque luogo del mondo, la robotica che entra nella società è necessariamente influenzata dal contesto in cui essa si confronta e sviluppa. Le diverse culture, per esempio quella del Giappone o del Nord America, hanno diversi modi e gradi di accettazione di un robot domestico. Ci sono differenze anche fra Nord e Sud Europa". I cambiamenti che già investono la nostra vita quotidiana per mezzo della robotica, ce li spiega Maria Chiara Carrozza, scienziata, già rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e responsabile dell'area "Neuro-Robotics" dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, protagonista degli "Incontri con le eccellenze", lunedì 12 febbraio alle 17,30 all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 – Lucca) sul tema "I robot e noi".

Sono infatti i profondi solchi segnati dalla quarta rivoluzione industriale, oggi in corso, oggetto dell'evento che apre il calendario degli"Incontri con le Eccellenze" 2018 organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Fondazione Lucca Sviluppo e Comune di Lucca, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Maria Chiara Carrozza, recentemente nominata direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, dal 2016 è presidente del Gruppo Nazionale di Bioingegneria e dal 2017 è membro della Task Force Italiana in Intelligenza Artificiale di AGID (Italian Digital Agency). Delle riflessioni e delle idee maturate in ambito biorobotico durante il suo percorso di studio e lavoro, grazie alle esperienze in ambiti internazionali e multidisciplinari, parla nel suo "I Robot e noi" (Il Mulino, 2017), che presenterà durante l'incontro.

L'incontro vedrà l'introduzione di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

Il prossimo appuntamento di "Incontri con le eccellenze" vedrà protagonista sabato 24 febbraio alle 18 il giornalista Alain Friedman.