Cultura e spettacolo



Mario Brunello e Enrico Pace insieme nel segno di Boccherini

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:37

Il 19 febbraio del 1743 a Lucca nasceva Luigi Boccherini e, come consuetudine da qualche anno a questa parte, l'Associazione Musicale Lucchese celebra questa ricorrenza con un concerto speciale.



Protagonisti in questa stagione 2018 saranno due musicisti d'eccezione, due amici storici dell'AML che tornano a esibirsi a Lucca ma per la prima volta lo fanno insieme: il violoncellista Mario Brunello e il pianista Enrico Pace. Domenica 18 febbraio alle 17 saliranno sul palco dell'auditorium dell'ISSM "Boccherini" per rendere il loro personale omaggio al grande compositore lucchese. L'appuntamento fa parte del calendario del Settecento musicale a Lucca.

Il concerto si aprirà con la Sonata in la maggiore per violoncello e basso G4 (nell'arrangiamento per violoncello e pianoforte di Alfredo Piatti) di Boccherini. Il programma proseguirà con Brahms e la Sonata n. 1 in mi minore op. 38, pezzo, idealmente ispirato a Bach, caratterizzato da una costruzione formale semplice, con una linea melodica fluente e cantabile. Dopo l'intervallo, sarà la volta di Richard Strauss con la Sonata in fa maggiore op. 6, opera giovanile dal tono fresco e vitale, a cui faranno seguito i "Quattro ultimi canti" op. 150 struggenti lieder scritti in vecchiaia che offrono una visione impressionante, lucida e serena, del ciclo della vita, dalla primavera al tramonto.

L'omaggio a Boccherini prosegue lunedì mattina (18 febbraio), sempre al Suffragio, alle 9.30 e alle 11.30, quando Mario Brunello incontrerà i bambini delle scuole che aderiscono a "Musica ragazzi", il ciclo di concerti e appuntamenti ideato da Carla Nolledi che l'Associazione Musicale Lucchese dedica ai bambini e ai ragazzi delle scuole. Con Brunello, i bambini festeggeranno il 275° compleanno del compositore lucchese, imparando con l'aiuto del grande violoncellista ad apprezzarne la musica.

Mario Brunello, musicista molto noto al pubblico lucchese, è uno dei nomi più significativi del panorama italiano e internazionale. Raffinato esecutore del grande repertorio per violoncello, Brunello è anche profondo conoscitore della musica contemporanea. Si dedica a progetti che coinvolgono altre forme espressive (letteratura, filosofia, teatro) insieme con artisti quali Caine, Fresu, Capossela, Ovadia, Testa, Baricco, Benni, Paolini, De Luca e Bianchi. Volendo offrire un'idea diversa del fare musica, crea spettacoli interattivi, spesso allestiti nel suo spazio alternativo Antiruggine. È accademico di Santa Cecilia e direttore musicale del Festival Arte Sella.

La carriera di Enrico Pace ha avuto una svolta decisiva nel 1989 con la vittoria del Primo Premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Utrecht. Da allora si è esibito regolarmente in recital in tutta Europa, partecipando regolarmente ai festival più importanti. Ha suonato con orchestre prestigiose, tra cui i Munchner Philharmoniker, i Bamberger Symphoniker, l'Orchestra Filarmonica di Rotterdam, l'Orchestra Filarmonica della Radio Olandese, la BBC Philharmonic Orchestra, le Orchestre Sinfoniche di Sydney e Melbourne, l'orchestra Santa Cecilia di Roma, la Berliner Sinfonie-Orchester, la RTE National Symphony Orchestra, l'Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano e l'orchestra Toscanini di Parma. Agli impegni solistici Enrico Pace affianca un'intensa attività cameristica. Dal 2008 è docente di pianoforte presso l'Accademia di Musica di Pinerolo.

Il costo del biglietto è 12 euro (ridotto 10 euro). I ragazzi fino a 14 anni entrano gratis. Si consiglia di recarsi all'auditorium almeno 30 minuti prima dell'inizio del concerto.