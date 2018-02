Cultura e spettacolo



Mostra fotografica “Sfumature d’infanzia” alla Casermetta San Paolino

martedì, 13 febbraio 2018, 09:52

Amnesty International (gruppo di Lucca), Emergency (gruppo di Lucca) e La casa dei Diritti dei Bambini con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca organizzano la mostra fotografica “Sfumature d’infanzia”.

La mostra si terrà negli spazi della Casermetta S.Paolino Mura urbane di Lucca nei fine settimana dal 17 febbraio al 4 marzo.

"Lo scopo di questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - è portare alla luce le continue ed innumerevoli violazioni dei Diritti Umani che le bambine e i bambini di tutto il mondo subiscono quotidianamente nel silenzio quasi totale dei mezzi di informazione. Attraverso la visione di tali foto ci proponiamo di portare alle luce queste violazioni: infatti, nulla come le immagini può esplicitare la realtà di situazioni umilianti e degradanti in cui i diritti sono palesemente calpestati".

"Vorremmo inoltre - continuano - condividere questa iniziativa anche con le studentesse e gli studenti delle scuole presenti nel nostro Comune attraverso visite guidate da esperti che illustreranno con chiarezza il significato delle foto esposte. Per le scuole interessate saranno organizzate nei giorni feriali in orario scolastico visite guidate da attivisti di Amnesty International ed Emergency previa prenotazione al numero 339 2612379".



La mostra sarà inaugurata sabato 17 febbraio 2018 alle ore 16,00 e resterà aperta al pubblico nei fine settimana fino al 4 marzo con orario 10,00-12,00 e 14,00-18,00.

"Segnaliamo inoltre - concludono gli organizzatori - due importanti appuntamenti per sabato 24 febbraio alle ore 16. Il fotoreporter e giornalista Emanuele Confortin presenterà il libro Dentro l'Esodo. Migranti sulla via Europea,di cui è autore, e la responsabile del coordinamento minori di Amnesty International Maria Teresa De Riz parlerà sul tema Minori stranieri non accompagnati. Drammi e speranze di un viaggio da soli".