Cultura e spettacolo



Mudimbi da Sanremo allo Sky Stone per presentare ‘Michel’

sabato, 10 febbraio 2018, 12:00

Arriva a Lucca uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2018: Mudimbi sarà allo Sky Stone & Stone, martedì 13 febbraio a partire dalle 15 per incontrare i fans e presentare ‘Michel’, il suo album uscito in occasione del Festival che lo ha visto piazzarsi terzo tra le nuove proposte.

Mudimbi – al secolo Michel Mudimbi – nasce ad Ascoli Piceno 31 anni fa ed ha origini italo-congolesi. E’ la passione per Eminem ad avvicinarlo al mondo dell’hip hop, ma non sarà mai un rapper ‘tradizionale’, mischiando insieme anche ritmi più ‘pop’ che riescono a essere più orecchiabili. Per sua stessa ammissione, ha impiegato sei anni prima di riuscire a scrivere una rima che lo soddisfacesse. Nel 2013 arriva la svolta: pubblica il video (e il brano) ‘Supercalifrigida’, brano trap che viene immediatamente notato da Radio Deejay che la utilizza per il jingle del programma ‘Asganaway’ di Albertino, facendo conoscere al grande pubblico il musicista.

Nel 2014, Mudimbi pubblica ‘M’, un ep di 5 tracce, dove sono rappresentati diversi generi musicali e, con ‘Michel’ si arriva al suo primo album ufficiale.

Particolarità di Mudimbi è che, oltre a scrivere tutti i suoi testi, crea anche il suo coloratissimo immaginario, dando così vita al suo mondo, ben rappresentato nei video delle sue canzoni, che riscuotono sempre migliaia di click su Youtube.