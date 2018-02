Cultura e spettacolo



Nuovo concerto de Il Baluardo nella chiesa di San Salvatore

giovedì, 8 febbraio 2018, 11:37

Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 18 concerto de Il Baluardo gruppo vocale lucchese nella chiesa di San Salvatore in piazza della Pupporona . Il gruppo lucchese accoglie un trio di giovani musiciste coreane e precisamente della città di Seul. Yulee Kang canto lirico, Lee Eunji violino e Lee Kyungmin viola . Le tre musiciste sono a Lucca per partecipare ad un master class al Boccherini e ci è sembrato bello accoglierle con un concerto. Il Baluardo , accompagnato al piano dal m. Manuel Del Ghingaro presenterà brani tratti dal proprio repertorio italiano e sud. americano . Le giovani musiciste coreane presenteranno un omaggio alla musica italiana. Si ringrazia la Arciconfraternita di Misericordia di Lucca per la disponibilità all' accoglienza. Direzione di Elio Antichi . ingresso libero come di consueto.