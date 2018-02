Cultura e spettacolo



Poesia, musica e cinema al Circolo di Lucca

martedì, 27 febbraio 2018, 12:13

La stagione del Circolo del Cinema di Lucca prosegue dopo i successi e i festeggiamenti del 70° anno di attività con il ciclo dei giovedì dal titolo Poesia, musica e cinema.

Il ciclo apre giovedì 1 marzo alle ore 21,30 al Cinema Centrale con Tutti gli uomini di Victoria di Justine Triet e prosegue con una programmazione molto eterogenea di generi e stili. Dopo aver affrontato la leggerezza e la profondità nello stesso tempo con il primo film si assiste alla satira amara dello stalinismo con Morto Stalin se ne fa un altro (giovedì 8 marzo), e al caos divertito di C’est la vie, nuova opera dal regista di Quasi amici (giovedì 15 marzo). Successivamente è la volta di due capolavori allegorici contemporanei con la Poesia senza fine di Alejandro Jodorowsky, regista cult di 89 anni (giovedì 22 marzo) e Happy End di Michael Haneke con un cast d’eccezione in cui spicca Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz e Jean-Louis Trintignant. Il ciclo si conclude con un doppio programma giovedì 5 aprile dedicato alla Swinging London con due brevi film, My Generation di David Batty e Faithfull di Sandrine Bonnaire.

I lunedì al Complesso di San Micheletto proseguono con le collaborazioni di cui il Circolo ha fatto in questi anni una delle caratteristiche peculiari della programmazione. La prima con la Fondazione Giacomo Puccini e il Lucca Film Festival con il film di Federico Salvetti dedicato a Puccini by William Friedkin (lunedì 5 marzo), con Animando con la proiezione di Molière di Arian Mnouchkine (lunedì 12 marzo, inizio ore 20,30) e con il Lucca Film Festival nella serata del 9 aprile. Dal 19 marzo invece parte la nuova retrospettiva dedicata a Wong Kar-Wai, il seducente e seduttivo regista coreano, di cui il Circolo presenta quattro dei suoi film più belli e più di successo insieme ad un mediometraggio meno conosciuto. Di seguito il programma: Days of Being Wild (lunedì 19 marzo); In the Mood for Love (lunedì 26 marzo), 2046 (lunedì 16 aprile) e Ashes of Time Redux + La mano (lunedì 23 aprile).

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30 salvo ove espressamente indicato. Per accedere alle proiezioni è necessario sottoscrivere una tessera annuale. Per gli under 21 c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano.

Per agevolare il tesseramento si consiglia vivamente di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito nella sezione “Come partecipare”.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.