Cultura e spettacolo



Premiazione dei vincitori della mostra "Concorso dei presepi trasportabili" all'Agorà

lunedì, 5 febbraio 2018, 21:09

Mercoledì 7 febbraio alle 12, nella sala corsi dell'Agorà, premiazione dei vincitori della mostra concorso dei presepi trasportabili organizzata da Il Baluardo gruppo vocale lucchese in collaborazione con Chiesa di Santa Maria Corteorlandini e la Compagnia Balestrieri di Lucca con il sostegno del Comune di Lucca assessorato alla Cultura. Lo stesso assessore alla cultura Stefano Ragghianti procederà alla premiazione. 23 presepi esposti in Santa Maria Nera con il premio intitolato a Rovaldo Taddeucci presepista pluripremiato. Vincitore Enrico Taddeucci, secondo Luporini Gianluca , terzi Taddeucci Veronica e Emanuele. Un modo per mantenere viva la tradizione dei presepi a Lucca. Le ceramiche che saranno offerte ai vincitori sono state create da Cristina Franceschini.