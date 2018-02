Presentazione libro fotografico di Emanuele Confortin "Dentro l’esodo. Migranti sulla via europea"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 20 febbraio 2018, 18:02

Una mostra evento dello scultore-pensatore nelle piazze della città e al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 14:22

Tutto pronto per la terza edizione Festival della Didattica Digitale, evento organizzato da Fondazione Uibi e INDIRE in programma a Lucca dal 21 al 24 febbraio, per dare voce ai protagonisti di rilievo nazionale e internazionale impegnati a innovare l'apprendimento in chiave digitale, con l’obiettivo di offrire idee e testimonianze...

martedì, 20 febbraio 2018, 13:13

Il comitato sta lavorando per un programma di iniziative ( proiezione di film, mostre di documenti, foto, volantini dell’epoca, mostre di pittura, materiale musicale, dibattiti e presentazione della pubblicazione ) nel periodo dal 1 al 12 ottobre 2018, programma che presenterà nei dettagli Venerdì 23 febbraio a Villa Bottini alle...

martedì, 20 febbraio 2018, 13:09

In occasione della manifestazione “Tram in Villa con Camelie” (Villa Bottini, 16-25 febbraio 2018), nell’ambito dell’evento “Il 1968 cinquant’anni dopo” siete invitati, il giorno 23 febbraio ore 18, alla presentazione del libro "I ribelli. Memorie del Sessantotto all’Università Cattolica", a cura di Sofia Sandreschi, che uscirà nelle librerie nel mese...

martedì, 20 febbraio 2018, 12:58

Giovedì 22 febbraio porte aperte a Palazzo Boccella per scoprire l’offerta formativa di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus

martedì, 20 febbraio 2018, 10:37

C’era anche un fotografo lucchese, Andrea Simi, al grande evento di Carnevale del Principato di Monaco. Alla presenza di teste coronate, nobiltà monegasca, jet set e vip anche quest’anno allo Sporting Club di Montecarlo si è ripetuto lo spettacolo del The Grand Masket Ball, uno degli eventi più esclusivi del...