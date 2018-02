Cultura e spettacolo



“Ritorno in Borgogna” e “Professione Reporter” al Circolo del Cinema

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:36

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 8 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Ritorno in Borgogna, diretto da Cedric Klapisch, regista de L’appartamento spagnolo. Il film narra la storia di Jean, allontanatosi dalla patria per 10 anni, che ritorna a casa. Qui ritrova i fratelli Juliette e Jean, ma soprattutto ritrova la Borgogna, con le sue stagioni, i suoi vigneti e i suoi abitanti. Un film toccante e che non tralascia momenti di leggerezza, indispensabili in una trama metaforicamente complessa. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 12 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata ai film che hanno fatto la storia del Circolo del Cinema. Il film presentato sarà Professione Reporter con un indimenticabile Jack Nicholson. Un uomo ha la possibilità di prendere l’identità di un altro. La assume, con tutto quello che ne consegue. Il film sviluppa il tema della sparizione, dell’errare senza meta e della fuga come progetto impossibile e termina con circa otto minuti di piano-sequenza, che sono un autentico capolavoro filmico. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.