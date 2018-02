Cultura e spettacolo



Sabato a villa Bottini si presenta il bando Culturability 2018

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:15

Il bando Culturability gira l'Italia con un tour di presentazioni in dieci città italiane. Il 3 marzo sarà a Lucca per la tappa di presentazione in Toscana, organizzata in collaborazione con Lucca Creative Hub e il Comune di Lucca a Villa Bottini alle 10.30.

"Culturability - rigenerare spazi da condividere" è il bando promosso dalla Fondazione Unipolis per sostenere progetti culturali innovativi capaci di rigenerare e dare nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati. La call è aperta dal 22 febbraio al 20 aprile 2018.

Nel corso dell'incontro di sabato prossimo sarà possibile approfondire tutti i dettagli della call e fare domande di carattere generale o legate alla propria idea. La mattinata sarà anche un'occasione per confrontarsi sulle tematiche al centro dell'iniziativa – cultura, innovazione e coesione sociale, collaborazione, sostenibilità – assieme agli ospiti presenti. Inoltre, sarà possibile ascoltare le storie di due progetti toscani selezionati nelle edizioni precedenti: CasermArcheologica di Sansepolcro e Lottozero di Prato.

Interverranno Roberta Franceschinelli- responsabile culturability Fondazione Unipolis, Serena Mammini- assessore all'urbanistica del Comune di Lucca, Laura Caruso per la caserma Archeologica e Alessandra Tempesti per Lottozero.

L'iscrizione è obbligatoria e si fa tramite Eventbrite a partire dalla pagina dell'evento FB o scrivendo una mail a luccacreativehub@gmail.com