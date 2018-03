Cultura e spettacolo



"Sani e in forma ad ogni età" all'auditorium della biblioteca civica Agorà

giovedì, 1 marzo 2018, 11:48

Sabato 10 marzo alle 16 presso l'Auditorium della Biblioteca Civica Agorà presentazione del libro "Sani e in forma ad ogni età" (Rizzoli) con il dottor Ciro Vestita e la dottoressa Federica Alaura. Intervengono Demetrio Brandi e Elena Marchini. L'incontro fa parte della rassegna Autori all'Agorà organizzata da LuccAutori Premio Racconti nella Rete e Biblioteca Civica Agorà.

Nutrirsi nel modo giusto in ogni fase della vita. Dopo il successo del primo libro "Guarire con le erbe", Ciro Vestita torna con un nuovo manuale sulle sane abitudini per curarsi, alimentarsi, difendersi dalle sostanze tossiche in maniera naturale, in ogni fase della vita.

Un libro su come nutrirsi e come curare la propria salute diverso da tutti gli altri. Per la prima volta qui, Ciro Vestita, con Federica Alaura e Irene Gelli, ci offre una panoramica approfondita sulla corretta alimentazione e le buone abitudini che percorre l'intero arco delle nostre vite, partendo dalla gravidanza e passando per infanzia, maturità e vecchiaia. Quali sono i cibi migliori quando si aspetta un figlio? Ha davvero senso "arricchire" la nutrizione di un adolescente che fa tanto sport? E come cambiare regime una volta che l'appetito, e il bisogno calorico, si riducono negli anni d'argento? Il lettore può così comprendere ciò che succede al suo corpo con il passare del tempo e adattare di conseguenza le proprie abitudini senza sforzi eccessivi.

Proseguendo il suo lungo percorso di nutrizionista di primo livello, con la consueta attenzione al potere curativo delle piante, Vestita compone un vero e proprio manuale di sani comportamenti, molti dei quali inediti e poco praticati, che ci accompagna per tutto l'arco dell'esistenza e che, per questo, dà attenzione e suggerimenti a ognuno di noi, a qualsiasi età e alle prese con le più comuni esigenze della vita quotidiana.

Perché, come ci insegna Vestita, vivere a lungo e in forma non è un miraggio: richiede però i consigli giusti, un impegno costante ma soprattutto il piacere di prendersi cura di sé.

Ciro Vestita, medico dietologo, è docente in Nutrizione umana e fitoterapia all'Università di Pisa. È consulente per Rai Uno per i programmi: Porta a Porta, Linea Verde, Buongiorno Benessere e Uno Mattina. Federica Alaura, biologa nutrizionista e counselor professionista, lavora con atleti e squadre agonistiche di sport diversi. Ospite in alcuni programmi televisivi, tra cui presso la rete Tv2000 come nutrizionista, ha partecipato a ulteriori progetti con Ciro Vestita. Svolge la sua attività di libero professionista a Montecatini Terme. Irene Gelli, dietista e consulente in nutrizione, segue numerosi progetti mirati all'educazione alimentare. Ha partecipato a trasmissioni televisive quali Linea Verde e Uno Mattina e alla stesura di testi dedicati all'alimentazione in collaborazione con Ciro Vestita.