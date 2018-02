Cultura e spettacolo



Stop…s’impara!: Aci Lucca torna nelle scuole del comune per insegnare la sicurezza

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:26

Il lungo viaggio di Aci Lucca nelle scuole del comune di Lucca prosegue. “Stop…S’impara!”, il progetto che porta l’educazione stradale in classe promosso dall’Automobile Club insieme all’amministrazione Tambellini e alla Polizia Municipale, è approdato nei giorni scorsi a Ponte a Moriano, alla scuola media “M. Buonarroti”.

Qui, due classi, la 3°B e la 3°C, hanno imparato le regole per guidare in sicurezza e i comportamenti corretti da tenere in strada. Inoltre, grazie a un visore specifico, i ragazzi hanno capito cosa si prova a guidare sotto l’effetto di alcool. Gli studenti, infatti, si sono messi alla prova con uno speciale percorso da intraprendere, non senza difficoltà, con la vista e le percezioni alterate: un metodo pratico e divertente che Aci Lucca utilizza per insegnare l’importanza di una guida attenta, consapevole e sobria.