Cultura e spettacolo



Sulla vecchia ferrovia da S.Ginese a Castelvecchio di Compito

mercoledì, 28 febbraio 2018, 12:04

Là dov'era la Lucca-Pontedera, l'escursione di Officina Natura nata per la Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, quest'anno si arricchisce con un nuovo percorso, più lungo, in parte ad anello e con qualche piccola sorpresa lungo il cammino.



"Partiremo - spiegano gli organizzatori - dalla collina del bel paese di San Ginese di Compito per raggiungere, tra belle corti e stradine nel verde della campagna, il tracciato della storica ferrovia. Seguendo il percorso dei binari scomparsi, vedremo le ex stazioni di Pieve e di Colle di Compito, attraverseremo il torrente Visona di Compito e passeremo sotto la Visona di Castelvecchio camminando nella galleria ferroviaria che sottopassa il torrente. Seguendo le strade bianche della bonifica del Bientina osserveremo l'area naturale del lago della Gherardesca e la zona di protezione degli uccelli migratori per arrivare ai piedi della collina di S.Ginese e raggiungere il nostro punto di partenza".



Lunghezza del percorso km 13. Abbigliamento da trekking adatto ad un'escursione di alcune ore e calzature idonee (scarponida trekking) per percorrere tratti sterrati e fangosi. L'escursione è gratuita e fa parte degli eventi di promozione del territorio del Monte Pisano. Per partecipare telefonare al 333.5399917 Importante: per motivi logistici prega di prenotare entro venerdi 2 marzo.