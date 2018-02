Cultura e spettacolo



The Big Sick e grandi brevi film al Circolo del Cinema di Lucca

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:22

Si conclude il ciclo dedicato ai festeggiamenti dei 70 anni del Circolo del Cinema di Lucca con un film in prima visione al Cinema Centrale e una serata speciale dedicata a grandi registi a San Micheletto.

Giovedì 22 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film The Big Sick, storia vera dell’attore Kumail Nanjiani, che interpreta se stesso, e di sua moglie Emily, nel film interpretata da Zoe Kazan. L’uno è pakistano, figlio di immigrati, l’altra americana del North Carolina. Vivono a Chicago. Quello che potrebbe essere l’incontro di una notte fra l’aspirante comico e la studentessa di psicologia diventa inaspettatamente un amore. Ma qui cominciano i problemi. Una commedia romantica e drammatica, brillante e scintillante ricca di finezze psicologiche, senza nostalgie, ma con sorprendente vitalità. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 26 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà un appuntamento speciale con film brevi realizzati da grandi registi. Il programma inizia con un cortometraggio visionario di Lars Von Trier, Nocturne della durata di 8 minuti. Si prosegue con Agenzia Matrimoniale di Federico Fellini per concludere con la puntata numero 8 del nuovo Twin Peaks considerato da pubblico e critica il migliore episodio della stagione e che si può estrapolare dalla serie per una visione unica che narra l’origine del male in Twin Peaks, ma anche sulla terra. È stato considerato il “film” più bello del 2017 secondo i Cahiers du Cinema. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.