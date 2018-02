Cultura e spettacolo



Torna “Lucca teatro festival - Che cosa sono le nuvole?”

lunedì, 19 febbraio 2018, 16:14

di barbara ghiselli

Presentato questa mattina presso villa Bottini, il programma di “Lucca Teatro Festival 2018 – Che cosa sono le nuvole?”, rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni giunta alla quarta edizione che, quest'anno dal 25 febbraio all'11 marzo, vedrà alternarsi a Lucca, Porcari e Capannori spettacoli, laboratori, incontri e tanti appuntamenti per le famiglie e per le scuole.

La manifestazione è realizzata da “La cattiva compagnia” in collaborazione con Teatro del Giglio, comune e provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.Quest'anno la manifestazione conferma la propria crescita grazie al sempre più importante coinvolgimento del comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi dedicati alle scuole al teatro Artè, e il comune di Porcari, che in collaborazione con la Fondazione Cavanis ha inserito nel Lucca Teatro Festival il cartellone degli eventi del “Teatro per famiglie”.

“Sono veramente contenta per questa iniziativa, – ha esordito l'assessore Ilaria Vietina alla conferenza stampa – iniziata quattro anni fa, grazie alla vittoria di un progetto ad un bando nazionale. La manifestazione in questi quindici giorni prevede molti appuntamenti per le famiglie, per le scuole e per i giovani, dedicati oltre al divertimento anche ad una riflessione su tematiche che aiutano a crescere e a dialogare e questa ritengo che sia la cosa più importante”.

Dello stesso parere anche il consigliere provinciale Lucio Pagliaro che ha espresso grande soddisfazione per il programma dell'iniziativa.

“ Questa manifestazione – ha dichiarato il direttore artistico del Teatro del Giglio, Aldo Tarabella – è un esempio felice di come possa ben funzionare una commistione dei generi. Siamo ben lieti di mettere a disposizione di tale iniziativa il Teatro del Giglio e il teatro San Girolamo e ci auguriamo che i bambini, i ragazzi, i giovani ma anche le loro famiglie grazie a questa rassegna si avvicinino e apprezzino sempre di più il teatro”.

Grande curiosità ha destato poi alla conferenza stampa l'annuncio del nome dell'ospite d'onore della manifestazione, dato che si tratta di Ottorino, un'autentica oca maschio di razza Tolosa che vive con un becco ”bionico” dopo aver perso il proprio a causa di un incidente e la cui vita è diventata un libro e una favola per bambini dal titolo“Becco di Rame”.

“Grazie all'oca maschio Ottorino – ha spiegato Tiziana Rinaldi de”La cattiva compagnia” – i bambini avranno modo di comprendere la disabilità e di capire che è possibile superarla e vivere con tranquillità e spensieratezza, proprio come è successo a lui. Il 9 marzo a palazzo Ducale alle 17 in un appuntamento aperto a tutti ad ingresso libero, Ottorino insieme al suo salvatore, il veterinario Alberto Briganti, incontreranno il pubblico che verrà a trovarli”.

Elisa D'Agostino de “La cattiva compagnia” ha ricordato tra i vari spettacoli in programma quello che si terrà alle 21 sabato 10 marzo al teatro San Girolamo dato che si tratta de “La storia del rock Vol.2”, un nuovo capitolo di un itinerario musicale fatto con racconti e musiche dal vivo, che l'anno scorso ebbe un grande successo.

Tra gli incontri ad ingresso gratuito è stato menzionato anche “Dislessia. Dalla parte dei ragazzi” che si terrà nella sala Tobino a palazzo Ducale il 10 marzo alle 17 e come suggerisce il titolo, sarà un appuntamento dove si parlerà di Disturbi specifici dell'apprendimento con particolare riferimento alla dislessia.

E' stato inoltre fatto presente che venerdì 9 e sabato 10 marzo dalle 14 alle 17 presso la sala Tobino di palazzo Ducale si terràIl Teatro delle Possibilità - Impossibile Arte Possibile un progetto della provincia di Lucca che, fin dal 2005, ha promosso un percorso esperienziale di inclusione sociale mediante laboratori teatrali rivolti a persone con disabilità o con problematiche relazionali.

Si ripropone anche “La parte dello spettatore”, laboratorio di critica teatrale, realizzato e condotto dalla redazione de “Lo Sguardo di Arlecchino”, che coinvolge un gruppo di ragazzi in esperienze di approfondimento, ed è ospitato a Palazzo Ducale e all'Auditorium di Porcari.

In orario di apertura del centro culturale Agorà dal 27 febbraio al 10 marzo si terrà la mostra concorso artistico per le scuole “Sogni in scatola” nella quale saranno esposte le opere realizzate dai bambinie dai ragazzi delle scuole della provincia di Lucca.

Alla conferenza è stato anche evidenziato il successo del Lucca Teatro Festival come dimostrato dal fatto che il festival ha superato i confini provinciali e regionali, tanto che la Cattiva Compagnia Teatro è stata chiamata a proporre i propri spettacoli dalle finalità socio-pedagogiche rivolti a bambini e ragazzi delle scuole, a Pisa e La Spezia.

Giovedì 22 marzo sarà al Teatro comunale Verdi di Santa Croce Sull’Arno – Pisa con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello e giovedì 29 marzo sarà al Teatrika scenari Rassegna di teatro contemporaneo a Castelnuovo Magra - La spezia con “Il sorriso della Gioconda”.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it