Tram in Villa con Camelie: presentazione del libro “I ribelli” a Villa Bottini

martedì, 20 febbraio 2018, 13:09

In occasione della manifestazione “Tram in Villa con Camelie” (Villa Bottini, 16-25 febbraio 2018), nell’ambito dell’evento “Il 1968 cinquant’anni dopo” siete invitati, il giorno 23 febbraio ore 18, alla presentazione del libro "I ribelli. Memorie del Sessantotto all’Università Cattolica", a cura di Sofia Sandreschi, che uscirà nelle librerie nel mese di marzo. Si tratta di una raccolta di testi composti da alcuni protagonisti della contestazione del 1967-1968 all’Università Cattolica di Milano, fra i quali spiccano i nomi di Luciano Pero, Mario Capanna e Salvatore Natoli, al tempo assistente del prof. Emanuele Severino.

Le loro parole vanno a formare un racconto a più voci che unisce aneddoti personali, ricostruzioni storiche, analisi del contesto e delle motivazioni, mettendo in luce come i prodromi del Sessantotto milanese siano rintracciabili nella contestazione messa in atto dagli studenti cattolici alla fine del 1967. Infine, nell’appendice, si trovano due interviste che illustrano le attività del noto Collettivo Politico dell’Università Cattolica, nato nel 1972, e del non meno importante Collettivo Donne.