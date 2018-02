Cultura e spettacolo



Tre giorni dedicata alla chitarra danno il via ufficiale a "Boccherini open 2018"

lunedì, 19 febbraio 2018, 14:00

È con una tre-giorni tutta dedicata alla chitarra e al grande chitarrista e compositore cubano Leo Brouwer che si apre ufficialmente Open 2018, la stagione dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”.

I primi a salire sul palco dell’Auditorium “Boccherini” saranno Dariusz Kupinski ed Ewa Jablczynska (Duo Kupinski), martedì 20 febbraio alle 21, con la loro “Raphsody in... Brouwer”, programma dedicato al chitarrista originario di Cuba che ripercorrerà la storia della musica dalla seconda metà del Settecento ai giorni nostri attraverso pagine di Gioachino Rossini (Ouverture da “La gazza ladra”), Fryderyk Chopin (Mazurca op. 24 n. 2; Mazurca op. 17 n. 4; Valzer op. 64 n. 2), Leo Brouwer (Micro piezas), Astor Piazzolla (Invierno Porteño) e la Rapsodia in blu di George Gershwin.

Mercoledì 21 febbraio alle 18 (Auditorium “Boccherini”), il chitarrista Thomas Müller-Pering terrà una conferenza dal titolo “Mitología de las Aguas”. A seguire, alle 21 (sempre in Auditorium), “Un dia del noviembre, concerto degli allievi della classe di chitarra del biennio e triennio dell’ISSM “L. Boccherini”, con un programma interamente dedicato alle musiche di Brower, dagli esordi agli anni Ottanta. È con questa performance che inizia la “Maratona Brouwer”, serie di concerti durante i quali verrà eseguita l’integrale delle opere per chitarra del compositore.

Giovedì 22 febbraio, alle 21 (Auditorium Boccherini”), ancora Thomas Müller-Pering protagonista con “La Ciudad de las Columnas”. In programma musiche di Isaac Albéniz (Plegaria op. 92 n. 4; Torre Bermeja op. 92 n. 12), Franz Schubert (Quattro Lieder nella trascrizione di J.K. Mertz), Leo Brouwer (Rito de los Orishas e La Ciudad de las Columnas - Variazioni sulla Pieza sin título no. 1) e Fernando Sor (Le Calme op. 50).

Il Duo Kupinski si esibisce dal 2011. Propongono nelle sale di tutta Europa brani classici, tradizionalmente eseguiti da strumenti come violino, viola e violoncello, arrangiati per chitarra.Sia in qualità di solisti che in duo si sono affermati in numerosi concorsi internazionali.

Thomas Müller-Pering è uno dei pochissimi chitarristi ad aver vinto il prestigioso premio della German Television (ARD) dedicato alla musica classica, oltre al primo premio al Concorso Internazionale di Musica “Dr. Luis Sigall” a Viña del Mar, Chile, e al “Young Artist’s Award”, Nordrhein-Westfalen (Germania). La sua carriera solistica lo ha portato in tournée in numerosi paesi europei, dell’America del Sud e del Nord.

Concerti e conferenza sono gratuiti. Per informazioni: www.boccherini.it