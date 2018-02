Cultura e spettacolo



Un incontro sulla scelta adottiva alla libreria Ubik

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:48

La costruzione della genitorialità adottiva si presenta come un processo lungo che si snoda nel tempo, caratterizzato da dubbi, timori, angoscie che la coppia si trova ad affrontare prima, durante, ma anche dopo l'arrivo del bambino. Sta ai genitori adottivi cercare gli strumenti per far sì che la loro famiglia entri a far parte della realtà e si inserisca nel mondo.



In quest'ottica il percorso adottivo si presenta come un atto psicologicamente complesso in cui si intrecciano differenti dinamiche che necessitano di analisi ed attenzione.



Si parlerà della scelta adottiva venerdi 23 febbraio dalle ore 18.00, presso la LIbreria UBIK, con la dott.ssa Annamaria Giacco, psicologa psicoterapeuta, referente su Lucca per l'Associazione Sos Bambino di Vicenza.