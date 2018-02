Cultura e spettacolo



"Viaggio della Memoria": l'11 marzo tappe a Fossoli, Carpi e Nonantola

martedì, 6 febbraio 2018, 11:48

Domenica 11 marzo, nell'ambito delle iniziative promosse da Provincia di Lucca, Comune di Lucca ed Istituto Storico della Resistenza in occasione del Giorno della Memoria, sarà organizzato un "Viaggio della Memoria" a Fossoli, Carpi e Nonantola (Modena).

Il viaggio in bus porterà i partecipanti a visitare il Campo di Fossoli, area di prigionia e concentramento e, successivamente, utilizzato dalla RSI e quindi dalle SS come campo di transito per la deportazione in Germania di ebrei ed oppositori politici. Poi è prevista la visita del Museo Monumento al Deportato di Carpi e infine - nel pomeriggio - una tappa a Nonantola per conoscere la storia dei 70 ragazzi di Villa Emma, salvati dalla deportazione grazie agli abitanti del paese.

L'iniziativa del "Viaggio della Memoria" rientra nel ricco e articolato programma di eventi organizzati per il 'Giorno della Memoria' e il 'Giorno del Ricordo' promossi da Provincia, Comune di Lucca e Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma dettagliato, nonché i costi e per prenotare è necessario contattare (entro il 26 febbraio) la Provincia di Lucca - tel. 0583-417481 – email: scuolapace@provincia.lucca.it