Cultura e spettacolo



Vivi Lucca: è pronto il calendario 2018

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:05

E' pronto il calendario unico degli eventi "Vivi Lucca 2018", lo strumento utile che permette di agevolare la programmazione e la pianificazione dei numerosi appuntamenti culturali del territorio.

Sono 222 gli appuntamenti inseriti nel programma e selezionati da un'apposita Commissione che ha valutato in tutto 251 proposte, escludendone 29. Le richieste erano pervenute grazie alla procedura di bando pubblicato dal Comune di Lucca e chiuso il 25 gennaio.

Sono molti gli eventi sia in centro storico che nei quartieri, grazie alle numerose proposte giunte anche da molte frazioni del territorio: "Vivi Lucca" permette così di massimizzare le potenzialità della ricca offerta culturale, in un'ottica di promozione turistico-culturale che giunge proprio dai protagonisti del territorio. Le proposte di eventi infatti potevano essere presentate da associazioni culturali, enti no profit pubblici o privati, società cooperative, società organizzatrici di eventi e di volontariato, da associazioni sportive e da imprese del settore culturale e ricreativo.

La determina di approvazione del calendario sarà pubblicata sul sito del Comune di Lucca e gli uffici procederanno alla comunicazione dei risultati agli interessati. Un ulteriore avviso che riguarderà la programmazione degli eventi della seconda parte dell'anno sarà pubblicato prima dell'estate.