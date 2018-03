Cultura e spettacolo



A Lucca il tour "Il fascino e la moda femminile a cavallo dei secoli"

mercoledì, 7 marzo 2018, 10:02

Conosciuto da molti come esempio museo-residenza appartenuto a una delle famiglie più importanti della storia lucchese, Palazzo Mansi possiede una ricca collezione di opere d’arte: quadri, affreschi, arazzi alla quale recentemente si è aggiunta una sezione dedicata alla seta e agli abiti ottocenteschi.

L’evento vuole essere un’occasione per scoprire il museo in una chiave diversa, prestando infatti maggiormente attenzione a come la moda, il gusto e il concetto di bellezza femminile siano cambiati o rimasti gli stessi in alcuni casi dall’epoca romana ai giorni nostri. Le protagoniste saranno divinità greche, donne lucchesi alle prese con matrimoni e severe leggi suntuarie che dettavano le regole dall’abbigliamento agli accessori, donne della famiglia Medici divise tra l’educazione dei figli e la vita pubblica fino ad arrivare a lei, la principessa Elisa Baciocchi con chiare e decise idee anche in questo campo di come doveva vestire e comportarsi la donna di corte e terminare con una toccante e più che mai attuale storia di un amore pericoloso.

Il costo di partecipazione è 15€ a persona incluso ingresso al Museo. L’appuntamento è alle 15.00 davanti a Palazzo Mansi, Via Galli Tassi 43, Lucca. Prenotazione obbligatoria.

