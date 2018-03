Cultura e spettacolo



A Lucca l'incontro "L'emotività che cambia: dal bambino all'adolescente" con il professor Piccinni

venerdì, 2 marzo 2018, 11:31

Sabato 3 marzo a Lucca, alle ore 15:00, presso la Sala Giovanni Paolo II (Via Fratelli Cervi) verrà trattato un tema molto importante. Si tratta dell'"Educazione delle emozioni nelle varie fasi della maturità celebrale", argomento che sempre di più tocca le famiglie italiane, che si trovano letteralmente sperdute davanti ai loro bambini. Chimeriche variazioni dell'umore, indecifrabili dubbi riguardo i sentimenti provati e i comportamenti affliggono migliaia di genitori, che non riescono a comprendere le evoluzioni dei figli e della loro affettività. Per provare a rispondere a domande sempre più frequenti - che cosa sente mio figlio? come cambia il cervello nell'adolescenza? ci sono degli strumenti per relazionarsi ai minori? - il Presidente della Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, il Prof. Armando Piccinni incontra la cittadinanza di Lucca, e in modo particolare i genitori. Si tratterà di un appuntamento finalizzato a raccontare e spiegare come si formano le emozioni nelle varie fasi evolutive dell'essere umano. Il periodo preso in considerazione riguarderà l'infanzia e si protrarrà fino all'adolescenza.



Gli appuntamenti con la Fondazione BRF Onlus però proseguiranno fino a maggio, quando Lucca diventerà protagonista di un importante convegno nazionale destinato a psichiatri e neurologi. Per il mese di marzo, la Fondazione sarà protagonista di numerosi incontri in giro per l'Italia.