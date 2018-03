Cultura e spettacolo : montecarlo



Al Teatro dei Rassicurati ottavo appuntamento della stagione teatrale amatoriale

sabato, 10 marzo 2018, 16:12

Domenica 11 marzo 2018, alle ore 16:15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma l’ottavo appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

In scena la Compagnia Laboratorio Teatrale dei Contafole con “Don Chisciotte - il musical” commedia musicale di Giorgio Santarini e Maurizio Telloli liberamente tratta dal romanzo di Miguel De Cervantes.

Lo spettacolo

Una Compagnia teatrale dovendo rappresentare alcune scene dell’opera di Cervantes prende lo spunto da queste per rivivere e raccontare i propri sogni, le amarezze, le gioie, le delusioni e le speranze. Il tutto sottolineato da un regista originale ed estroso, ma mai soddisfatto, che interviene continuamente e che vuole a tutti i costi avere successo.

La sua storia, quindi, si mescola continuamente con quella dell’Hidalgo della Mancia del quale invece viene messa a fuoco sia la notte della vestizione sia la disperata lotta contro i mulini a vento, ma soprattutto il suo folle ed ardente amore verso una donna, Dulcinea, che egli crede essere una gran dama ma che è soltanto una povera contadina. Accanto a lui, il fedele ma furbo scudiero Sancio che cerca sempre di dissuaderlo dalle sue folli imprese nelle quali viene spesso coinvolto.

Realizzare una commedia musicale (con testi, musiche e coreografie originali) sul Don Chisciotte non è stato per niente facile. Il taglio registico ha voluto sostanzialmente mettere in evidenza che è sbagliato suddividere l’universo in due grandi categorie: buoni o cattivi, sciocchi o furbi, poveri scemi o esseri superiori. È spesso fuori luogo, quindi, affibbiare anche l’epiteto ‘donchisciottesco’ a chiunque si ribelli alle regole del suo tempo ed alle tendenze dominanti e ha cercato di insinuare il dubbio che, alla fin fine, molti tratti tipici del protagonista sono altamente positivi soprattutto se paragonati al mondo di oggi: l’ideale verso cui tende continuamente, l’amore per la sua donna, il desiderio di giustizia e di onestà. Ed è da questo che nasce quel senso di nostalgia di cui parla, nel finale, il personaggio di Sancio, che non è per il personaggio in sé, quanto per quei tratti di idealismo che lui si porterà dietro nella tomba.

Interpreti/Personaggi

Daniele Bacci / Narratore

Alessandro Masotti / Sancio

Cristina Mantellassi / Ostessa

Silvio Muccini / Regista

Stefano Grassi / Aiuto Regista

Aldo Boggi / Oste - Scudiere Tonsillo

Vincenzo De Luca / Don Chisciotte

Paola Magera / Dulcinea - Donna Rodriguez

Paola Comparini / Maritornes

Corpo di ballo del Laboratorio Teatrale dei Contafole

Tecnico audio luci: Maurizio Egisto Telloli

Musiche: Maurizio Egisto Telloli

Testi e regia di Giorgio Santarini

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Domenica 18 marzo 2018 - ore 16:15

Compagnia Le Fortunate Eccezioni Teatro

“I tuoi baci molotov” di Gustavo Ott

Genere: commedia

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.