Appuntamento per i bambini al Puccini Museum

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:43

Il 16 marzo si inaugura a Lucca, presso la galleria d'arte Olio su tavola, Due sponde un solo mare, mostra-evento itinerante della scultrice siracusana Roberta Conigliaro

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:50

Due protagonisti del Settecento musicale europeo, Mozart e Vivaldi, si incontreranno idealmente nel concerto in programma per le 21 di sabato (10 marzo) all'Auditorium dell'Istituto Boccherini, in piazza del Suffragio

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:14

Iosonouncane e Paolo Angeli si esibiranno, con special guest Tobjah, per la preview del WØM Fest venerdì 16 marzo alle 21 presso la Chiesa di San Romano, in Piazza San Romano a Lucca. Ingresso: 20 euro

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:06

Con il suo nuovo “Tour laid black” Marcus Miller torna con uno show sorprendente dove sarà possibile ascoltare live i brani del suo leggendario repertorio e l’anteprima dei nuovi pezzi estratti dal disco in uscita nei prossimi mesi

mercoledì, 7 marzo 2018, 10:02

L’evento vuole essere un’occasione per scoprire il museo in una chiave diversa, prestando infatti maggiormente attenzione a come la moda, il gusto e il concetto di bellezza femminile siano cambiati o rimasti gli stessi in alcuni casi dall’epoca romana ai giorni nostri

mercoledì, 7 marzo 2018, 09:16

Giovedì 8 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Morto Stalin se ne fa un altro, diretto da Armando Iannucci. Lunedì 12 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di Moliere di Ariane Mnouchkine in collaborazione con Animando