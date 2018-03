Cultura e spettacolo



BlueTube: un progetto ludico educativo che nasce nella giornata mondiale dell'acqua

giovedì, 22 marzo 2018, 14:40

di gabriele muratori

L'acqua non è infinita, tutto vi è legato. Clima, agricoltura, vita. Il nostro corpo è composto per i due terzi d'acqua. L "Oro Blu", così denominato, è la risorsa fondamentale per la nostra società, e per questo le nazioni unite hanno stabilito di renderla disponibile a tutta la popolazione globale entro il 2030. 750 milioni nel mondo, secondo l'Unicef, sono coloro che non ve ne hanno accesso, mentre circa 315mila sono i bambini sotto i cinque anni che ogni anno muoiono di stenti dovuti a disidratazione o per acqua contaminata. E a Lucca trova quindi spazio un progetto di educazione civica dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e le loro famiglie, volto a dirigere il pensiero dei più giovani contro lo spreco di questa risorsa essenziale per la vita. E' stato infatti presentato questa mattina presso la scuola elementare "E.Pistelli" di Nozzano, "Blu Tube – chi porta l'acqua a casa", un progetto per gli alunni delle scuole primarie e dedicato alla tutela dell'acqua. Imparare giocando e divertendosi, è l'obiettivo principale da raggiungere, pensato dal comune di Lucca, realizzato da Geal Spa, al quale hanno collaborato Lucca Crea ed i giovani della LudoLega Lucchese. Segue quindi le orme di "Scarty" il gioco dedicato alla raccolta differenziata, "Blu Tube", un gioco da tavolo il cui obiettivo è la costruzione di una città il più possibile efficiente per ciò che riguarda l'approvvigionamento idrico, evitando sprechi e intervenendo tempestivamente nella riparazione di eventuali perdite nella rete idrica. Ha introdotto il progetto il presidente di Geal Giulio Sensi, che ha puntualizzato l'importanza dell'educazione verso i più piccoli, che si facciano ambasciatori di questa iniziativa. Soddisfazione anche da parte del sindaco Alessandro Tambellini, fiero della nuova iniziativa che va ad incrementare la voglia di creatività e formazione verso i più giovani. "La metodologia ludica è ottimale per imparare" - sostiene il primo cittadino – "e con quest'altro progetto, collaboriamo ad aiutare a crescere i nostri giovani perché possano educare altresì le prossime generazioni". Un progetto, quello della salvaguardia dell'acqua, che non a caso trova spazio nel nostro territorio, in quanto zona acquifera, ricca d'acqua, e non per nulla attraversata dal famoso acquedotto del Nottolini. "Questo gioco vuole essere un monito ai ragazzi ed alle loro famiglie, a contrasto dello spreco e a favore del risparmio, verso un bene essenziale e vitale com'è appunto l'acqua, che è un bene non infinito e che non può essere prodotto", conclude Tambellini. Belle parole di elogio anche da parte dell'assessore Francesco Raspini, il quale ha parlato di grande gioco di squadra, tra le amministrazioni ed i giovani collaboratori e giocatori. Ringraziamenti anche da parte di Andrea Parrella di Lucca Crea Srl, il quale ha spiegato sempre l'importanza della formazione tramite lo svago, ed ha relazionato sulle particolarità del gioco in scatola appena consegnato ai giovani alunni. Presente anche il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo 7, Anna Rugani, la quale si è complimentata per il successo che già sta avendo il gioco in scatola, del quale gli alunni si stanno già appassionando. Presenti anche Andrea De Caterini, amministratore delegato Geal Spa e Michele Martinelli consigliere sempre di Geal i quali si sono uniti alla piena soddisfazione della lodevole iniziativa.

Il gioco in scatola vedrà la realizzazione di una rete idrica, migliorando gli edifici, riparando le tubazioni corrose, creando una simpatica e sana competizione tra i partecipanti. E la competizione continuerà poi tra le varie scuole, in quanto sono stati coinvolti gli alunni di 38 classi primarie dei sette istituti comprensivi del comune di Lucca, i quali potranno partecipare al concorso che vedrà la fase finale durante l'edizione 2018 di LuccaComics&Games. Molte comunque delle particolarità per giocare e gareggiare si posso trovare sul sito web www.blutubegeal.it.

Al termine della presentazione del progetto, si è tenuto un giro per le classi dei giovani alunni della scuola, per verificare il livello di divertimento dei bambini, dichiaratisi molti interessati ad imparare giocando.