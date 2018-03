Cultura e spettacolo



Caparezza sul palco del Summer Festival

lunedì, 12 marzo 2018, 12:15

Da novembre a febbraio ha registrato 20 “sold out”, ha percorso più di 9 mila chilometri sul furgone da Nord a Sud dello stivale, ha venduto più di 125 mila biglietti ed è indubbiamente l’artista dell’anno. Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane.



Caparezza, ora, è pronto a tornare a saltare sui palchi con il suo “Prisoner 709 Toure sara’ il Lucca Summer Festival, il 27 giugno, ad ospitare la prima data estiva dove incontrerà nuovamente i suoi fan e regalerà emozioni come solo lui sa fare… Sei pronto ad un concerto che “Ti Fa Stare Bene”?



In vendita martedi’ 13 marzo dalle ore 10:00 su www.ticketone.it - www.dalessandroegalli.com. Mercoledi’ 14 marzo in vendita nelle prevendite abituali : dalle ore 10:00