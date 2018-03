Cultura e spettacolo



Carlo Miccio presenta "La trappola del fuorigioco" a Lucca

lunedì, 12 marzo 2018, 09:14

Mercoledì 14 marzo alle 18, presso una sala dell'associazione industriale in piazza Bernardini a Lucca, incontro con lo scrittore Carlo Miccio che presenterà il suo libro "La trappola del fuorigioco". L'incontro sarà organizzato dalla società lucchese dei lettori.

Di seguito una piccola recensione del libro che sarà presentato da Sebastiano Mondadori:

"Io ho nostalgia del comunismo di Johan Cruyff. Di una società dove il collettivo è tutto, ci si scambia di ruolo e ci si muove compatti a centrocampo tutti insieme. Il comunismo del calcio totale, ma anche quello dei tarantolati del Salento, dove l'intera comunità è consapevole che la malattia di uno è la malattia di tutti, e la follia psicotica viene affrontata ballando e cantando insieme, e sconfiggendo il male con la musica, invece che con gli elettroshock.

Il contrario di una società dove nessuno ti offre un lavoro che non sia in nero, ma poi fanno finta di regalarti i soldi con i "gratta&vinci" e il superenalotto. O con quei cazzo di quiz in televisione, ad esempio." Così a pag.302 del romanzo di Carlo Miccio "La trappola del fuorigioco" si incontra il centro-nucleo del romanzo e si percepisce la bellezza e l'intensità del romanzo. Cruyff era il fuoriclasse olandese che fu l'interprete di uno stile di gioco per cui il giocatore, durante la partita, poteva ricoprire ruoli diversi. La narrazione ti porta attraverso il tempo dell'Italia degli ultimi cinquant'anni con il protagonista Marcello che, fin da bambino, vive la realtà della vita proprio attraverso il gioco del calcio ed inizia a capire cosa significa la parola comunismo e il perché tale parola suscita tanta paura nel padre affetto da depressione bipolare schizoaffettiva.

La prima notte che Marcello trascorreva in Sicilia guardava il padre che dormiva nella penombra e aspirava l'aria con la bocca spalancata e un suono da trattore ingolfato e l'espressione di Marcello è piena di ansia, colma di tenerezza ma allo stesso tempo è un passaggio pieno di poesia che l'autore così descrive: "Era fragile, terrorizzato e vulnerabile. La faccia di un condannato a morte che non trova più soddisfazione a urlare il proprio tormento. Pensai che avrei dovuto strapparlo via dal suo incubo, evitargli tutta quella sofferenza gratuita, ma non avevo il coraggio di svegliarlo. Rimasi invece a guardarlo cercando d'immaginare da dove venisse tutta quella pena. Io, così impaurito, mio padre non l'avevo mai visto. Forse, era proprio quella la sua malattia. La paura." ancora: "Alla fine feci la cosa che mi venne più naturale. Gli diedi un calcio. Morbido, ma deciso, come quando appoggi una punizione di seconda."

Carlo Miccio ha pensato e scritto questo romanzo con il cuore da cui scaturiscono sentimenti profondi sull'incognita della vita e dell'anima e con forza il sentimento dell'amore figlio-padre. Grazie per averci "regalato" questo libro di grande interesse sociale e letterario che sarà di stimolo per non arrenderci di fronte alle difficoltà della vita.